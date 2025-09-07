मनोरंजन

'बिग बॉस 19' के पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट होंगे शहबाज बदेशा, बहन शहनाज ने दिए टिप्स

Sep 07, 2025

मुंबई, 7 सितंबर (आईएएनएस)। ‘बिग बॉस 19’ के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में सलमान खान ने बताया था कि इस सप्ताह बिग बॉस हाउस में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। इसका नाम तो शेयर नहीं किया गया था, लेकिन लोगों को शो के कुछ प्रोमो देख पता लग गया था कि वह अभिनेत्री शहनाज गिल के परिवार से हो सकता है।

अब इस बात का खुलासा हो गया है कि ये कंटेस्टेंट कोई और नहीं, शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा हैं। वो इस सप्ताह 'बिग बॉस 19' के घर में वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के रूप में प्रवेश करेंगे।

अपने भाई के बिग बॉस के घर में जाने पर अभिनेत्री शहनाज बहुत खुश हैं। अभिनेत्री ने भाई को कुछ टिप्स भी दिए हैं।

अभिनेत्री शहनाज ने अपने भाई की एंट्री पर खुशी जताते हुए कहा, "मुझे उस पर गर्व हो रहा है, सात साल तक उसने इसका इंतजार किया है। मैं अपने भाई के लिए थोड़ी नर्वस भी हूं, लेकिन मैं उसे बाहर से सपोर्ट करूंगी। वह हमें 24 घंटे हंसाता है। वह बाकी के कंटेस्टेंट को हंसता दिखाई देगा।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर तुम बुरे हो तो बुराई दिखाओ और अगर तुम अच्छे हो तो अच्छाई दिखाओ। बस अपनी सच्चाई दिखाना। जितना मैं जानती हूं, वो गुस्से वाला बहुत है और हंसमुख भी है। वो मेरी तरह ही है। हम यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि वो कैसे वहां पर झगड़ा करेगा या फिर उन्हें हंसाएगा। हम बचपन में खूब लड़ते थे, मगर उन्हें सुलझा भी लेते थे। वो मेरी तरह नहीं है, वो कंटेस्टेंट को जवाब देता दिखाई देगा।"

शनिवार को जियो हॉटस्टार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी दी गई थी। इसके प्रोमो को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, "आई है शहनाज लेकर एक नया ट्विस्ट, 'वीकेंड का वार' पर होगी एक नए वाइल्ड कार्ड की एंट्री।"

शहबाज को पहले 'बिग बॉस' के ग्रैंड प्रीमियर में शो में शामिल होना था, लेकिन वो वोटिंग प्रक्रिया में साथी प्रतियोगी मृदुल तिवारी से हार गए थे। अब फाइनली वो 'बिग बॉस' हाउस में बतौर कंटेस्टेंट जाने वाले हैं।

वैसे इससे पहले शहबाज 'बिग बॉस 13' के दौरान घर में जा चुके हैं। उस समय वो 'फैमिली वीक स्पेशल' एपिसोड में बहन शहनाज को सपोर्ट करते दिखे थे।

