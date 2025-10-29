बिग बॉस 19 के घर से बाहर आईं नेहल ने फरहाना भट्ट पर निकाली भड़ास, कहा-वह बिना वजह झगड़ती थी

मुंबई, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिग बॉस 19 में इस बार दर्शकों को कई ऐसे मोड़ देखने को मिले, जिन्होंने सबको चौंका दिया। इस हफ्ते के 'वीकेंड का वार' में नेहल चुडासमा और बसीर अली को कम वोटों के आधार पर घर से बाहर कर दिया गया। शो में नेहल हमेशा अपने गेम और सच्ची दोस्ती के लिए जानी गईं। घर से बाहर आने के बाद नेहल ने आईएएनएस से खुलकर बात की और बताया कि उनकी फरहाना भट्ट संग दोस्ती में कैसे दरारें आनी शुरू हुईं।

नेहल चुडासमा ने आईएएनएस से बातचीत में अपने और फरहाना भट्ट के रिश्ते के बारे में बात की। दोनों की दोस्ती कुछ हफ्ते पहले तक काफी मजबूत थी और उन्होंने कई टास्क और मुश्किल हालातों में एक-दूसरे का साथ दिया, लेकिन कुछ समय बाद यह दोस्ती तनावपूर्ण होने लगी।

नेहल का घर से बाहर होना फरहाना के लिए काफी भारी पड़ गया। उन्हें यह देखकर दुख हुआ और वह रोती हुई नजर आईं। वह नेहल के साथ अपने झगड़े को लेकर पछतावा करती दिखी।

इस बारे में नेहल ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने कहा, ''फरहाना को पछतावा मेरे शो के जाने के बाद हुआ। मैं उसके इस इमोशन की कद्र करती हूं, लेकिन मेरे लिए इसकी कोई खास अहमियत नहीं है, क्योंकि यह मुझसे सीधे तौर पर नहीं कहा गया।''

फरहाना के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए नेहल ने कहा, "मुझे फरहाना ने निराश किया, क्योंकि वह अक्सर बिना वजह झगड़ा करती थी, कोई क्लियर फैसला नहीं लेती थी और कई बार दूसरों को भड़काती थी। उसमें थोड़ा बहुत अहंकार भी था, इसलिए मेरा निराश होना लाजमी था।"

बता दें कि फरहाना और नेहल के बीच यह झगड़ा तब और बढ़ गया जब तान्या ने फरहाना को बताया कि नेहल उसके बारे में पीछे से नेगेटिव बातें कर रही थी।

तान्या मित्तल ने फरहाना को बताया कि नेहल ने कहा था कि उन्हें फरहाना से निगेटिव वाइब्स मिलती हैं। यह बात सुनकर फरहाना दुखी हो गईं। नेहल इस बात को लेकर तान्या पर भड़की और आरोप लगाया कि उन्होंने उनके शब्दों को तोड़-मरोड़ कर फरहाना को उनके खिलाफ भड़काया है। घर छोड़ते समय नेहल ने तान्या से कहा कि उसने अच्छा नहीं किया और वह उसकी गेम प्लान को कभी नहीं भूलेंगी।

