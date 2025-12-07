मनोरंजन

'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले आज, जानें कब और कहां देख सकेंगे शो

Dec 07, 2025, 05:25 AM

मुंबई, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। लंबे इंतजार, ड्रामे, दोस्ती-दुश्मनी और रोमांचक टास्क के बाद सलमान खान के होस्ट लोकप्रिय शो के विजेता का नाम आज सामने आ जाएगा।

रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ का आज रात ग्रैंड फिनाले अभिनेता सलमान खान खुद विजेता के नाम का एलान कर जीत का ताज उसके सिर सजाएंगे। टॉप-5 कंटेस्टेंट्स के बीच कांटे की टक्कर है। इन पांच फाइनलिस्ट्स में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट के साथ प्रणित मोरे का नाम शामिल है।

इनमें से कोई एक आज रात ‘बिग बॉस 19’ की चमचमाती ट्रॉफी और इनामी राशि लेकर घर से बाहर निकलेगा। सोशल मीडिया पर यूजर्स अपने-अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट के लिए जमकर वोटिंग कर रहे हैं। अब पूरा देश यह जानने को बेताब है कि इस बार बिग बॉस का ताज किसके सिर सजेगा।

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह छाया हुआ है। ऐसे में शो के मेकर्स ने जानकारी देते हुए बताया है कि शो के 19वें सीजन को कब और कहाँ देखें? टीवी के दर्शक कलर्स टीवी पर रात 10 बजकर 30 मिनट से और ओटीटी के दर्शक जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रात 9 बजे से देख सकते हैं।

इस सीजन की शुरुआत 24 अगस्त को हुई थी। पहले दिन 18 कंटेस्टेंट्स ने घर में एंट्री की थी। 19वें सीजन के सफर में कई उतार-चढ़ाव, वाइल्ड कार्ड एंट्री और सरप्राइज एविक्शन देखने को मिले।

‘बिग बॉस 19’ के ग्रैंड फिनाले में गौरव खन्ना अपनी साफ-सुथरी इमेज और शानदार गेम स्ट्रैटेजी की वजह से दर्शकों के सबसे बड़े फेवरेट बने हुए हैं। तान्या मित्तल ने अपनी दुबई लाइफस्टाइल और हाई नेट वर्थ वाली मजेदार स्टोरीज से सबको हंसाया और जिज्ञासा भी जगाई। वहीं, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे और अमाल मलिक भी शानदार परफॉर्मेंस के दम पर फाइनल तक आए हैं। आज रात इन पांचों के बीच कांटे की टक्कर होगी और देखना यह है कि बिग बॉस 19 की चमचमाती ट्रॉफी किसके नाम होगी।

