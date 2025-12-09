मनोरंजन

'बिग बॉस 19' जीतने पर बोले गौरव खन्ना के माता-पिता, 'शुरुआत में मना किया था, पर बेटे ने साबित कर दिखाया'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 09, 2025, 04:17 AM

मुंबई, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। देश के सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो में से एक 'बिग बॉस 19' का फिनाले इस बार बेहद खास रहा। इस सीजन की चमचमाती ट्रॉफी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के टीवी एक्टर गौरव खन्ना के हाथों में गई। शुरुआती दिनों से ही शो के मजबूत दावेदार माने जा रहे गौरव ने 17 कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया।

शो के दौरान उनके शांत और समझदारी भरे व्यवहार और मजबूत गेम प्लान को दर्शकों ने खूब सराहा। फिनाले में उनकी टक्कर जम्मू-कश्मीर की कंटेस्टेंट फरहाना भट से हुई, जहां आखिरी पल में शो के होस्ट सलमान खान ने गौरव को विजेता घोषित कर दिया।

गौरव के परिवार के लिए यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि लंबे संघर्षों, उम्मीदों और दुआओं का परिणाम थी। उनकी मां शशि खन्ना ने बेटे के सफर को याद करते हुए बताया कि शुरुआत में वे गौरव के शो में जाने को लेकर बिल्कुल तैयार नहीं थीं।

उन्होंने कहा, ''शुरुआत में मैंने गौरव को मना किया था। मुझे लगता था कि यह शो उसके लायक नहीं है। उसे लड़ाई-झगड़ा करना आता ही नहीं है। लेकिन, वह शो में बिना किसी लड़ाई के रहा।"

उन्होंने हंसते हुए कहा, ''गौरव बचपन से ही जिद्दी रहा है और जो ठान लेता है, पूरा करके छोड़ता है। नौवीं क्लास में वह एक ऐसी बंदूक लेकर आया था, जिसे उठाना तक मुश्किल था, लेकिन उसने अपनी जिद पूरी की। हालांकि, वह समझाने पर हमेशा समझ जाता है, यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है।''

शशि खन्ना ने शो में शामिल रहे कंटेस्टेंट जीशान कादरी के व्यवहार पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जीशान अक्सर गौरव के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करते थे, जो परिवार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हालांकि, यह सब शो का हिस्सा था और बाहर आकर सब सामान्य हो गया है।

उन्होंने कहा कि गौरव को अक्सर कहा जाता था कि 'जीके क्या करेगा', जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। लेकिन, ट्रॉफी ने उन सभी को जवाब दे दिया।

गौरव के मास्टरशेफ जीतने का किस्सा भी उनकी मां ने साझा किया। उन्होंने बताया कि गौरव को शुरू में खाना बनाना आता ही नहीं था, लेकिन उसने एक महीने की ट्रेनिंग ली, रात-रात भर प्रैक्टिस की और आखिर में शो जीत लिया। उन्हें गाजर का हलवा और बेसन के लड्डू बेहद पसंद हैं।

गौरव के पिता विनोद खन्ना भी बेटे की जीत से बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्हें बिग बॉस का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वहां हर समय झगड़े-लड़ाई और आरोप-प्रत्यारोप चलते रहते हैं। उन्हें डर था कि गौरव इस माहौल में कैसे रह पाएगा। उन्होंने कहा, ''मुझे पहले गौरव का बिग बॉस में गेम खेलना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन, जैसे-जैसे वह खेला, मुझे मजा आने लगा।''

विनोद खन्ना ने शो में एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब गौरव की बहस फरहाना से हुई और फरहाना ने कहा कि उसने गौरव को कभी टीवी पर नहीं देखा, तब उन्हें बहुत गुस्सा आया था। लेकिन, जिस संयम और स्टाइल में गौरव ने जवाब दिया, उससे उन्हें गर्व महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि बेटे की जीत ने परिवार की खुशी को दोगुना कर दिया है।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...