बिग बॉस 19: होस्ट सलमान खान ने अमाल मलिक को लगाई फटकार, दिखाया आईना

मुंबई, 27 सितंबर (आईएएनएस)। 'बिग बॉस 19' को फरहाना भट्ट के रूप में नया कप्तान मिल गया है। उन्होंने गौरव खन्ना को हराते हुए कैप्टेंसी हासिल की है। रियलिटी शो का एक नया प्रोमो जारी किया गया है। 'वीकेंड का वार' एपिसोड के इस वीडियो में सलमान खान कंटेस्टेंट अमाल मलिक को फटकार लगाते दिख रहे हैं।

कलर्स चैनल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसका वीडियो शेयर किया है। इसमें होस्ट सलमान खान अरमान मलिक से कहते हैं, “आप यहां पर आए थे तो आपने कहा था कि मैं यहां पर अपनी छवि सुधारने आया हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हर बात में गालियां देना, लोगों के परिवार को बीच में लाना, आप वही अमाल हैं ना? आपके बच्चे हैं ना? क्या आप चाहते हैं वे ऐसा ही ऐसे व्यवहार करें?”

सलमान खान ने कहा, “आप बहुत ही टैलेंटेड हैं। अपनी काबलियत को बर्बाद न करें। मैं चाहता हूं कि आप यहां से विनर नहीं, लोगों के दिलों को जीतने वाले शख्स बनकर निकलो। यहां पर आप इसीलिए आए थे।”

सलमान खान की इस बात से अमाल मलिक भी सहमत नजर आए। उन्होंने हां में सिर हिलाते हुए इशारा दिया। अब देखना यह है कि सलमान खान की फटकार के बाद क्या अमाल मलिक में कोई सुधार आता है या नहीं।

बता दें कि इस 'वीकेंड का वार' एपिसोड में 'बिग बॉस 7' की पूर्व विजेता और अभिनेत्री गौहर खान दिखाई देंगी। वह शो में अपने देवर और कंटेस्टेंट आवेज दरबार को आईना दिखाती नजर आएंगी।

इससे पहले वाले एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क हुआ। इसमें गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट में से किसी एक सदस्य को घरवालों को नया लीडर बनाना था।

बिग बॉस ने घरवालों को असेंबली हॉल में बुलाकर इन दोनों में से किसी एक को घर का कप्तान चुनने के लिए कहा। इस दौरान घरवालों को उस सदस्य को काला हार पहनाना था, जिसे वे कैप्टन नहीं बनाना चाहते थे। इस टास्क में फरहाना को कम काले हार पहनाए गए। इस तरह उन्हें घर का नया कैप्टन चुन लिया गया।

फिलहाल शो में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, आवेज दरबार, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, कुनिका सदानंद, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, जीशान कादरी, नेहल, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी जैसे कंटेस्टेंट बचे हुए हैं।

--आईएएनएस

जेपी/वीसी