बिग बॉस 19 : गौहर खान ने अमाल मलिक पर निशाना साधा और कुनिका को बताया दमदार कंटेस्टेंट

Oct 01, 2025, 08:03 AM

मुंबई, 30 सितंबर (आईएएनएस)। रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के अंदर ही नहीं, बाहर भी काफी ड्रामा चल रहा है। वीकेंड का वार एपिसोड में गौहर खान ने अमाल मलिक को खूब खरी-खरी सुनाई थी। गौहर ने अमाल के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया।

इसके बाद अमाल मलिक ने गौहर खान को जवाब दिया और कहा था कि वह अगर चुप्पी तोड़ेंगे तो गौहर खान की बोलती बंद हो जाएगी। अब गौहर खान ने भी अमाल मलिक पर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद की तारीफ की है।

दरअसल, अमाल मलिक ने बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में गौहर खान को सुनाते हुए कुछ ऐसे शब्द कहे, जो गौहर खान को पसंद नहीं आए। अब गौहर खान ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अमाल मलिक की जमकर आलोचना की।

उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, "बदतमीज से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तमीज सिखाई नहीं जा सकती। कोई मेहमान के बारे में ऐसा रेफर करता है। लेकिन, भाषा ही साफ ना हो तो क्या ही बोलें, वैसे मैं कुनिका जी, आपका गेम मुझे काफी पसंद आ रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि बिग बॉस के 60 से अधिक कंटेस्टेंट में से आप सबसे दमदार प्रतियोगी हैं। आपने सबकी क्लास लगा रखी है।"

इससे पहले वाले एपिसोड में अमाल मलिक ने कंटेस्टेंट नेहल से कहा था, "जब गौहर आईं और मुझसे बहुत कुछ कहा, तब भी मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था। अगर मैंने सबूत दिखाए होते, तो वह चुप हो जातीं। लेकिन, वह आवेज के परिवार के रूप में यहां आई थीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मैंने इसे जाने देने का फैसला किया।"

बता दें कि 'बिग बॉस' के घर से आवेज दरबार बाहर हो गए। उन्हें सबसे कम वोट मिले। उनके शो से बाहर निकलने के बाद 'बिग बॉस' के घर में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, कुनिका सदानंद, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी ही रह गए हैं।

