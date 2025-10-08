मनोरंजन

बिग बॉस 19 : डायन बनकर मालती चाहर ने खोली तान्या मित्तल की पोल

Oct 08, 2025

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है। शो में क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर की एंट्री के बाद से ही तापमान बढ़ गया है।

पहले दिन से ही मालती चाहर और तान्या मित्तल के बीच खींचतान देखने को मिल रही है, लेकिन अब मालती ने तान्या को फूट-फूटकर रोने को मजबूर कर दिया है और उनकी सारी पोल खोलकर रख दी है।

'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें 'भूतिया' टास्क हो रहा है। वीडियो में भूतनी बनी मालती तान्या को पूल में बुरी तरीके से धक्का देती हैं और सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। ऐसा होने पर तान्या भी फूट-फूटकर रोने लगती है। मालती सवाल करती है, तो तान्या कहती हैं कि वो उसकी वजह से नहीं रो रही हैं। ऐसे में मालती को और गुस्सा आता है और वो घरवालों के सामने तान्या की पोल खोलती दिखती हैं।

मालती कहती हैं, "तान्या ने सिर्फ साड़ी पहनकर पहचान नहीं बनाई है, बल्कि दूसरे कपड़े भी पहने हैं। वो साड़ी पहनकर जानबूझकर मेरे पास आई ताकि मैं ऐसा करूं और वो पूल में गिरने पर ऐसा ही रिएक्ट करे। ये तरीका है उसका अटेंशन पाने का और वो जानबूझकर करती है। बाहर लोग उनके झूठ पकड़ने लगे हैं।"

वीडियो में टास्क के दौरान तान्या रोती दिखती हैं और अपने मम्मी-पापा को याद कर रही हैं।

मालती चाहर के आते ही शो का मजा दोगुना हो चुका है। शो में दोनों के बीच तकरार देखने को मिल रही है।

इसके अलावा, नए टास्क में सिर्फ मालती ही नहीं बल्कि फरहाना भट्ट भी डायन बनी हैं और नॉमिनेट होने वाले कंटेस्टेंट को पूल में धक्का दे रही हैं। प्रोमो में अशनूर कौर का नाम भी नॉमिनेशन में आया और फरहाना ने अशनूर को पूल में धक्का दिया।

माना जा रहा है कि इस हफ्ते डबल एलिमिनेशन हो सकता है क्योंकि पिछले हफ्ते किसी भी कंटेस्टेंट को घर से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया। इससे पहले हुए डबल एलिमिनेशन में नगमा मिराजकर और नतालिया को एक साथ घर से बाहर किया गया था और फिर आवेज दरबार को भी घर के बाहर का रास्ता देखना पड़ा।

हालांकि, अभी तक इस हफ्ते किस-किस कंटेस्टेंट को नॉमिनेट किया गया है, उसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

