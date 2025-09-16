बिग बॉस 19: अमाल और शहबाज की मस्ती से नया बवाल, घरवालों को पारा हाई

मुंबई, 16 सितंबर (आईएएनएस)। बिग बॉस 19 के घर में कुछ कंटेस्टेंट्स की मस्ती लड़ाई-झगड़े की वजह बन गई। दरअसल, अमाल मलिक और शहबाज बदेशा ने एक छोटा-सा प्रैंक किया, लेकिन उन्हें भी क्या पता था कि उनका ये मजाक घर में नया बवाल खड़ा कर देगा।

शो से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाया गया है कि दोनों मिलकर घर में अलग-अलग कोने में सामान छिपा रहे हैं।

कलर्स टीवी पर जारी 'बिग बॉस 19' के प्रोमो में दिखाया गया है कि घर में कई जरूरी चीजें गायब हो रही हैं, जिनमें बसीर अली समेत अन्य कंटेस्टेंट्स के डिजाइनर कपड़े, आवेज दरबार की बेल्ट और रसोई में रखा सामान शामिल है।

प्रोमो की शुरुआत में बसीर अली कैप्टन अमाल मलिक को कहते हैं कि उनके सामान के साथ छेड़छाड़ की गई है। पूरा कंटेनर खाली है। इसके बाद कुनिका सदानंद भी कहती हैं कि सारे मसाले गायब हैं। चाय, चीनी, सब गायब है। इसके बाद घरवाले सोफा और कुर्सी उठाकर सामान ढूंढने लगते हैं। यहां गौरव खन्ना को शक होता है और वे कहते हैं कि 110 प्रतिशत ये सीक्रेट टास्क है।

वहीं, इन सबके बीच नीलम गिरि गुस्से से लाल हो जाती हैं और बोलती हैं, 'नमक के बिना मुझे चक्कर आ रहा है।' बसीर भी गुस्से में कहते हैं कि उन्हें उनका सामान वापस चाहिए।

इनके अलावा, अभिषेक बजाज बोलते हैं, 'जिसके पास भी सामान निकला, उसे छोड़ेंगे नहीं।'

इसके बाद कैप्टन अमाल कैमरे पर बिग बॉस से मदद मांगने की एक्टिंग करते हैं, ताकि घरवालों को लगे कि चीजें गायब होने में उनका कोई हाथ नहीं है। तभी घर में सायरन बजता है और घरवालों को लिविंग एरिया में एकत्रित होने को कहा जाता है।

बिग बॉस सभी घरवालों को बुलाकर साफ-साफ बताते हैं कि सामान गायब होने में उनका कोई हाथ नहीं है। इसके बाद घरवालों का पारा हाई हो जाता है।

'बिग बॉस 19' कलर्स चैनल पर रात 10 बजे और जियो हॉटस्टार पर एक घंटा पहले रात 9 बजे प्रसारित होता है।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम