'बिग बॉस 19': अभिषेक बजाज के बाद नेहल ने अमाल मलिक से किया झगड़ा

Sep 15, 2025, 12:03 PM

मुंबई, 15 सितंबर (आईएएनएस)। रियलिटी शो ‘बिग बॉस-19’ में जमकर कंटेस्टेंट के बीच तकरार देखने को मिल रही है। कंटेस्टेंट नेहल चुडासमा की बिग बॉस हाउस में तान्या मित्तल, जीशान कादरी और अभिषेक बजाज के बाद अब अमाल मलिक से झगड़ा दिखाई देने वाला है।

इसका एक प्रोमो सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। इसमें कैप्टन अमाल मलिक नेहल को रसोईघर में खाना बनाने का टास्क देते हैं। नेहल ने इसे मान लिया, लेकिन कुछ ही देर में घर में खाने को लेकर झगड़ा होने लगा।

नेहल ने उनको दिन का नहीं रात का खाना बनाने की ड्यूटी देने का अनुरोध किया क्योंकि दोपहर में वो जिम में रहेंगी। नेहल ने कहा कि वो नीलम गिरी को ये टास्क दें, दोपहर का खाना वो बना लें और रात का खाना मैं बनाऊंगी।

अमाल ने उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया और नेहल को अपनी सौंपी गई जिम्मेदारी निभाने पर जोर दिया। नेहल मान तो गई लेकिन उसने दोपहर का खाना बनाने में देर कर दी। इससे घरवाले नाराज हो गए। सभी लोग जल्दी खाना देने की मांग करने लगे।

जब नेहल से घरवाले शिकायत करने लगे, तो उन्होंने इसके लिए अमाल मलिक को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। उन्होंने बाद में अमाल मलिक को काफी भला-बुरा कहा और अपशब्द भी कहे। नेहल ने अमाल पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया।

नेहल शो की शातिर कंटेस्टेंट के तौर पर उभर रही हैं। वो शो में वुमन कार्ड खेलने से लेकर पीठ पीछे वार करने तक से पीछे नहीं हटती हैं। उनका खेल देखकर ऐसा लग रहा है कि वो शो में लंबे समय तक टिकेंगी।

यह शो जियो हॉटस्टार और कलर्स पर प्रसारित होता है। बिग बॉस-19 से हाल ही में कंटेस्टेंट नगमा बाहर हुई थीं। उनके जाने के बाद बिग बॉस के घर में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, आवेज दरबार, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, कुनिका सदानंद, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी ही रह गए हैं।

