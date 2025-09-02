'बागी 4' का 'ये मेरा हुस्न' गाना रिलीज, हरनाज संधू का दिखा ग्लैमरस अंदाज

मुंबई, 2 सितंबर (आईएएनएस)। टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म 'बागी 4' लगातार चर्चाओं में है। इस बीच मेकर्स ने फिल्म का नया गाना 'ये मेरा हुस्न' जारी कर दिया है। यह गाना रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर छा गया है। एक ओर जहां फिल्म को लेकर पहले से ही दर्शकों में उत्साह बना हुआ था, वहीं इस गाने ने तो फैंस की बेसब्री को और भी बढ़ा दिया है। इस गाने में हरनाज कौर संधू बेहद बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज में दिख रही हैं।

समंदर किनारे फिल्माए गए इस गाने में हरनाज ने डांस और एक्सप्रेशन्स से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बॉस्को मार्टिस की कोरियोग्राफी ने हरनाज के मूव्स को और भी शानदार बना दिया है। मेकर्स को विश्वास है कि पिछले गानों की तरह इसे भी लोग पसंद करेंगे। बोल्ड अवतार में वो खूबसूरत सुनहरे रेत और घाटियों के बीच दिख रही हैं।

इस गाने को शिल्पा राव ने गाया है। वहीं संगीत तनिष्क बागची ने तैयार किया है और बोल समीर अंजान ने लिखे हैं।

टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की झलक भी दिखाई देती है, जो अपने अंदाज से गाने की एनर्जी को दोगुना कर रहे हैं। टाइगर ने भी इस गाने की छोटी सी क्लिप अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, "हर धड़कन के साथ जोश बढ़ाएं। 'ये मेरा हुस्न' गाना रिलीज हो गया है।"

'बागी 4' को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है और निर्देशन ए. हर्ष का है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ सोनम बाजवा, हरनाज संधू, और संजय दत्त जैसे कलाकार लीड रोल में नजर आएंगे। मेकर्स ने फिल्म के दो गाने 'गुजारा' और 'अकेली लैला' पहले ही रिलीज कर दिए थे।

'बागी 4' 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

--आईएएनएस

पीके/केआर