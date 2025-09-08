'बागी 4' के प्रमोशनल इवेंट में टाइगर श्रॉफ ने फैंस को दी शर्ट, अब सता रही याद

मुंबई, 8 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ अक्सर अपनी एक्टिंग और स्टाइल से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उनकी हर नई फिल्म का इंतजार फैंस बेसब्री से करते हैं। जब भी वे किसी इवेंट या पब्लिक प्लेस पर आते हैं, तो उन्हें फैंस की भीड़ घेर लेती है। सोमवार को टाइगर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं।

वीडियो में टाइगर एक सिनेमाघर के बाहर नजर आ रहे हैं, जहां उनके फैंस की भारी भीड़ लगी हुई है। लोग उन्हें मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे हैं और 'टाइगर, टाइगर' चिल्ला रहे हैं।

इस वीडियो में जोश में आकर टाइगर अपनी शर्ट उतारकर फैंस को दे देते हैं, लेकिन अब वह अपनी शर्ट को बहुत याद कर रहे हैं। इस मजेदार और भावुक पल को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैंस के साथ साझा किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है।

टाइगर श्रॉफ ने वीडियो में शर्ट उतारने के क्लिप को स्लो मोशन में एडिट किया और 'कभी खुशी कभी गम' फिल्म का एक सैड साउंड भी इसके साथ लगाया।

वीडियो में जैसे ही टाइगर ने अपनी शर्ट उतारी और फैंस को दे दी, पूरा माहौल और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। लेकिन, इस मजेदार शर्ट-उतारने वाले पल के बाद टाइगर ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि वह अपनी शर्ट को बहुत याद कर रहे हैं। उन्होंने हार्ट और इमोशनल इमोजी का इस्तेमाल करते हुए फैंस का दिल से धन्यवाद भी किया।

कैप्शन में टाइगर ने लिखा, ''दिल से धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी शर्ट को बहुत याद कर रहा हूं। 'बागी 4' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।''

बता दें कि 'बागी 4' में टाइगर श्रॉफ के अलावा, संजय दत्त, हरनाज संधू और सोनम बाजवा मुख्य किरदारों में हैं। इसके अलावा श्रेयस तलपड़े, सौरभ सचदेवा, निखत खान, महेश ठाकुर, पवन शंकर और सुदेश लहरी जैसे कलाकारों ने भी फिल्म में अहम भूमिका निभाई है।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम