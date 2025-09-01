'बागी-4' का नया गाना 'ये मेरा हुस्न' मंगलवार को होगा रिलीज, हरनाज संधू ने दी जानकारी

मुंबई, 1 सितंबर (आईएएनएस)। मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बागी-4' का नया गाना 'ये मेरा हुस्न' मंगलवार को रिलीज होने के लिए तैयार है। अभिनेत्री हरनाज संधू ने इसकी जानकारी सोमवार को सोशल मीडिया के माध्यम से दी। यह गाना दर्शकों के बीच उत्साह बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

हरनाज ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गाने की रिकॉर्डिंग का एक बीटीएस (बिहाइंड द सीन) वीडियो शेयर किया, जिसमें मशहूर संगीतकार तनिष्क बागची और प्रतिभाशाली गायिका शिल्पा राव नजर आ रहे हैं।

वीडियो में गाने की रिकॉर्डिंग की झलक दिखाई गई है। हरनाज ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा, "जब बीट्स और बीच का संगम होता है, तो जादू बनता है। हमारा नया गाना 'ये मेरा हुस्न' मंगलवार सुबह 11:11 बजे रिलीज हो रहा है। साजिद नाडियाडवाला की 'बागी-4' सिनेमाघरों में 5 सितंबर को दस्तक देगी।"

'बागी-4' एक्शन और रोमांच से भरपूर 'बागी' की फ्रेंचाइजी है, जिसके निर्माता साजिद नाडियाडवाला हैं। फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। 'ये मेरा हुस्न' की मधुर धुन और आकर्षक बीट्स दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर सकती हैं। तनिष्क बागची का संगीत और शिल्पा राव की आवाज इस गाने को और भी खास बनाती है।

इससे पहले हरनाज ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट के साथ इसका पोस्टर जारी किया था, जिसमें संजय दत्त, हरनाज संधू, सोनम बाजवा और टाइगर श्रॉफ नजर आ रहे थे। अभिनेत्री ने इसे कैप्शन दिया, "सबसे खतरनाक और खूनी मोहब्बत की कहानी शुरू होने वाली है। इस दुनिया में, हर आशिक एक विलेन होता है।"

फिल्म का टीजर रिलीज किया जा चुका है, जिसमें टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त का खूंखार अवतार देखने को मिल रहा है। फिल्म में टाइगर अपने प्यार की खातिर पूरी दुनिया से भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म में हरनाज संधू, टाइगर श्रॉफ की प्रेमिका के रोल में दिखाई देंगी।

इसी के साथ ही मेकर्स ने फिल्म के दो गाने 'गुजारा' और 'अकेली लैला' रिलीज कर दिए हैं।

'बागी 4' में दर्शकों को जबरदस्त एक्शन और धमाकेदार ड्रामा देखने को मिलेगा। यह इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। पहली बार संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ को बड़े पर्दे पर साथ देखा जाएगा।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम