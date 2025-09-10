'बागी 4' की कमाई धीमी, 'द बंगाल फाइल्स' के कलेक्शन में मामूली बढ़ोतरी

मुंबई, 10 सितंबर (आईएएनएस)। सितंबर का पहला हफ्ता बॉलीवुड के लिए काफी खास रहा, क्योंकि दो बड़ी और एक-दूसरे से बिल्कुल अलग विषयों पर बनी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुईं। एक तरफ टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की जबरदस्त एक्शन से भरपूर 'बागी 4' है, तो दूसरी ओर अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे सीनियर कलाकारों की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' ने दर्शकों का ध्यान खींचा।

दोनों फिल्मों की थीम और टारगेट ऑडियंस बेशक अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी पाना है। हालांकि, शुरुआती आंकड़ों से यह साफ होता जा रहा है कि इनमें से एक फिल्म दर्शकों को खींचने में ज्यादा सफल नहीं रही है, जबकि दूसरी धीरे-धीरे और स्थिर रफ्तार से आगे बढ़ रही है।

टाइगर श्रॉफ की 'बागी' पहले भी दर्शकों में खासा लोकप्रिय रही है। ऐसे में 'बागी 4' से भी काफी उम्मीदें लगाई गई थीं। फिल्म को 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और पहले दिन 12 करोड़ रुपए की कमाई करके एक अच्छी शुरुआत की थी। लेकिन, इसके बाद फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। दूसरे दिन इसका कलेक्शन घटकर 9.25 करोड़ रुपए रहा और तीसरे दिन थोड़ा सुधार करते हुए 10 करोड़ रुपए की कमाई हुई। हालांकि, चौथे दिन यानी सोमवार से फिल्म की कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई।

सोमवार को फिल्म ने केवल 4.5 करोड़ रुपए कमाए और मंगलवार को यह आंकड़ा और नीचे गिरकर 4.04 करोड़ रुपए पर आ गया। इस तरह अब तक फिल्म का कुल कलेक्शन 39.88 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि इस फिल्म को लगभग 200 करोड़ रुपए के भारी-भरकम बजट में बनाया गया है, और इस हिसाब से देखा जाए तो फिल्म को अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

आलोचकों का मानना है कि फिल्म में एक्शन तो खूब है, लेकिन कहानी और भावनात्मक जुड़ाव की कमी दर्शकों को थिएटर तक दोबारा लाने में असफल रही है।

दूसरी ओर, विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी 'द बंगाल फाइल्स' एक गंभीर और सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, जिसमें 16 अगस्त 1946 को बंगाल में हुए 'डायरेक्ट एक्शन डे' की त्रासदी को दिखाया गया है। अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और सिमरत कौर जैसे मंझे हुए कलाकारों की मौजूदगी ने कहानी को सशक्त बनाया है।

फिल्म ने पहले दिन भले ही सिर्फ 1.75 करोड़ रुपए की धीमी शुरुआत की, लेकिन इसके बाद इसका ग्राफ धीरे-धीरे ऊपर चढ़ा है। सोमवार को फिल्म ने 1.15 करोड़ रुपए और मंगलवार को 1.29 करोड़ रुपए की कमाई की। पांच दिनों में इसका कुल कलेक्शन 9.19 करोड़ रुपए हो चुका है।

यह आंकड़ा भले ही 'बागी 4' के मुकाबले कम हो, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 'द बंगाल फाइल्स' का बजट सीमित है और फिल्म अपने विषय के कारण धीरे-धीरे प्रचार के जरिए दर्शक जोड़ रही है।

