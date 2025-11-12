मनोरंजन

Tyson Naidu Movie : 'टायसन नायडू' की रिलीज से पहले बेल्लमकोंडा श्री निवास ने किए तिरुपति बालाजी के दर्शन, फैंस से मांगा समर्थन

‘टायसन नायडू’ रिलीज से पहले बेल्लमकोंडा श्रीनिवास तिरुपति पहुंचे
Nov 13, 2025, 07:03 AM
मुंबई: साउथ सिनेमा के जाने-माने सुपरस्टार बेल्लमकोंडा श्रीनिवास की अपकमिंग फिल्म टायसन नायडू जल्द ही रिलीज होने वाली है। बुधवार को अभिनेता भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे।

मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद अभिनेता ने आईएएनएस से बातचीत की और अपने प्रशंसकों का तहेदिल से शुक्रिया अदा किया।

उन्होंने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "मैं अपने प्रशंसकों को तहेदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। साथ ही यह भी बताना चाहता हूं कि श्री टायसन नायडू आज कुछ देर के लिए मेरे साथ थे।"

उन्होंने कहा, "टायसन नायडू और मैं आप सभी से ईमानदारी से अनुरोध करते हैं कि आप हमारा समर्थन करना जारी रखें और इस मंगलवार को अपनी प्रार्थनाओं से हमें आशीर्वाद दें। मैं भविष्य में कई बार तिरुपति आने और आप सभी से दोबारा मिलने की इच्छा रखता हूं।"

टायसन नायडू एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सागर के. चंद्रा ने किया है। फिल्म में अभिनेता बेलमकोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिका में हैं। संगीत भीम्स सेसिरोलियो द्वारा दिया गया है, जबकि सिनेमैटोग्राफी मुकेश ज्ञानेश द्वारा की गई है। इसे कोटागिरी वेंकटेश्वर राव द्वारा संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण 14 रील्स प्लस एंटरटेनमेंट बैनर के तहत राम अचंता और गोपी अचंता द्वारा किया गया है।

फिल्म में अभिनेता एक डीएसपी पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगे। वे लेजेंड्री बॉक्सर माइक टायसन के फैन होते हैं। फिल्म में अभिनेता को निर्देशन ने एक मास-अपीलिंग अंदाज में पेश किया है। फिल्म 18 नवंबर को रिलीज होगी।

अभिनेता के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने तेलुगु फिल्म 'अल्लुडु सीनु' से अपने करियर की शुरुआत की थी और आज वे एक अभिनेता होने के साथ-साथ निर्माता भी हैं। इसी के साथ वे फिल्म निर्माता बेल्लमकोंडा सुरेश के बेटे हैं। उन्होंने 'रक्षासुडु', 'स्पीडुन्नोडु', और 'जया जानकी नायक' जैसी फिल्मों से दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई है।

--आईएएनएस

 

 

