बच्चन परिवार की दीपावली पार्टी में जब शाहरुख खान ने बचाई थी एक शख्स की जान

Oct 21, 2025, 03:27 AM

मुंबई, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की दीपावली पार्टियां सिर्फ ग्लैमर, महंगी सजावट और 'तीन पत्ती' के खेल तक सीमित नहीं होतीं। ये बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों के रिश्तों, प्रतिद्वंद्विता और कभी-कभी, उनकी सच्ची इंसानियत का भी मंच बन जाती हैं।

हर साल की तरह 2019 में भी अमिताभ बच्चन के घर 'जलसा' पर इंडस्ट्री का सबसे भव्य दीवाली मिलन समारोह आयोजित हुआ था। इस रात जहां पूरा बॉलीवुड रोशनी की चकाचौंध में डूबा था, वहीं एक भयानक हादसा होते-होते बचा। यह किस्सा है उस रात का जब शाहरुख खान ने एक सच्चा हीरो बनकर एक भयानक आग दुर्घटना में एक जान बचाई।

बच्चन परिवार की दीपावली पार्टी में देश की हर बड़ी हस्ती मौजूद थी—राजनीति, खेल और फिल्म जगत का हर कोना 'जलसा' में सिमट आया था। आतिशबाजी, हंसी और संगीत के बीच, आंगन में दीयों की असंख्य कतारें सजी थीं।

पार्टी के दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन की मैनेजर अर्चना सदानंद मेहमानों से बात कर रही थीं। इसी बीच उनका भारी और डिजाइनर लहंगा आंगन में रखे एक जलते हुए दीए के संपर्क में आ गया। लहंगा रेशम का था, इसलिए वह तेजी से जलने लगा। अचानक लगी इस आग को देखकर पार्टी में मौजूद मेहमानों में दहशत फैल गई।

जब हर कोई स्तब्ध था, तब अभिनेता शाहरुख खान ने फुर्ती और सूझबूझ का परिचय दिया। बिना एक पल की देरी किए, शाहरुख ने तेजी से अर्चना की ओर छलांग लगाई। उन्होंने अपनी जैकेट उतारी और तुरंत जलते हुए लहंगे पर लपेट दी। उन्होंने तब तक आग को बुझाने की कोशिश की, जब तक वह पूरी तरह से शांत नहीं हो गई।

इस प्रक्रिया में अर्चना सदानंद की जान तो बच गई, लेकिन शाहरुख खान भी आग की वजह से कई जगह जल गए। हालांकि, उन्होंने इस चोट के बारे में किसी को नहीं बताया और यह सुनिश्चित किया कि अर्चना को तत्काल मेडिकल सहायता मिले।

शाहरुख खान की इस दिलेरी की जानकारी अगले दिन तब सामने आई, जब फिल्मकार फराह खान ने एक ट्वीट में इस घटना का जिक्र किया और शाहरुख को प्यार से ‘मोहब्बत-मैन टू द रेस्क्यू’ का खिताब दिया।

--आईएएनएस

जेपी/एएस

