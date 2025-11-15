बच्चों के भविष्य के लिए दीया मिर्जा की अपील: 'प्रकृति की रक्षा सबसे जरूरी, अभी उठाएं कदम'

मुंबई, 14 नवंबर (आईएएनएस)। फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री दीया मिर्जा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों के लिए चिंता व्यक्त की।

अभिनेत्री ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर परिवार के साथ तस्वीरें शेयर कीं, जिसके साथ उन्होंने बच्चों की सेहत को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने लिखा, "अगर हवा जहरीली हो, मिट्टी खराब हो, पानी पीने लायक न हो, और प्रकृति धीरे-धीरे खत्म हो रही हो, तो हमारे बच्चे कैसे खुश रह सकते हैं?"

उन्होंने आगे लिखा, "उनकी सेहत, खुशियां, और उनका भविष्य सब कुछ हमारे घर की सेहत पर निर्भर है। प्रकृति की रक्षा कोई विकल्प नहीं, बल्कि यह हमारे बच्चों के लिए सबसे जरूरी है। आइए हम अभी कदम उठाते हैं और बेहतर चुनाव करते हैं और अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और सुंदर दुनिया बचाने की कोशिश करते हैं।"

अभिनेत्री का यह पोस्ट फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वे कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

दीया मिर्जा ने भले ही चुनिंदा फिल्मों में काम किया हो, लेकिन उससे ही उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी गहरी छाप छोड़ दी है, फिर भले ही फिल्म 'परिणीता,' 'दस,' 'संजू,' 'लगे रहो मुन्ना भाई,' और 'सलाम मुंबई' या फिर हालिया रिलीज फिल्म 'काफिर' हो।

अभिनेत्री ने अभिनय की दुनिया में आने से पहले मॉडलिंग की थी। उसके बाद उन्होंने साल 2000 में मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल का खिताब जीता था। इसके बाद अभिनेत्री को फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' मिली थी। ये फिल्म दर्शकों के दिलों में आज भी जिंदा है। फिल्म में अभिनय को लेकर दीया मिर्जा को काफी सराहना मिली थी।

अभिनेत्री को पिछली बार फिल्म काफिर में देखा गया था। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी पाकिस्तानी महिला का किरदार निभाया था, जो गलती से हिंदुस्तान आ जाती है। फिल्म का निर्देशन सोनम नायर ने किया था और भवानी अय्यर ने इसे लिखा था।

