मनोरंजन

बीच में खाना छोड़कर भागे थे संजू बाबा, जानें सुनील दत्त की सख्ती का वो अनसुना किस्सा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 06, 2026, 07:08 AM

मुंबई, 6 अप्रैल (आईएएनएस) अभिनेता संजय दत्त अपने दमदार अभिनय को लेकर दर्शकों के दिलों में खास पहचान रखते हैं। 'धुरंधर' फिल्म की सफलता के बाद अब संजय दत्त जल्द ही फिल्म 'आखिरी सवाल' में नजर आने वाले हैं।

सेलिब्रिटी टॉक शो 'जीना इसी का नाम है' के एक खास एपिसोड में संजय दत्त ने अपने पिता और मशहूर अभिनेता सुनील दत्त की सख्ती के बारे में दिलचस्प किस्सा सुनाया। संजय ने बताया था कि उनके पिताजी सेट पर बहुत सख्त हुआ करते थे।

संजय ने बताया था, "पिताजी अगर कुछ कह देते थे, तो कोई भी उनसे यह नहीं पूछ सकता था कि अगर मैं इसे दूसरे तरीके से करूं तो कैसा रहेगा? वे सेट पर पूरी तरह से सख्त थे।"

उन्होंने कश्मीर में फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई एक घटना याद करते हुए बताया था, "पिताजी ने शॉट पहले से ही तैयार कर लिया था तभी उनके असिस्टेंट मेरे पास आए और बोले, 'जाओ और अपना खाना खा लो।' मैंने उनसे कहा कि अभी तो ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन असिस्टेंट ने कहा, 'नहीं, अब ब्रेक है, जाओ खाना खा लो।'"

अभिनेता ने बताया कि वे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे कि अचानक कुछ लोग दौड़ते हुए आए और बोले, "दत्त साहब बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं।"

अभिनेता संजय दत्त ने बताया था, "जब मैं दौड़कर सेट पर वापस पहुंचा, तो पिता जी ने मुझे खूब डांटा। वे मुझसे गुस्से में कहते, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पूरी यूनिट यहां खड़ी है और तुम जाकर खाना खाने चले गए? क्या तुम अभी से स्टार बन गए हो?"

बाद में सुनील दत्त ने अपने असिस्टेंट से पूछा, "क्या तुमने संजय से जाकर खाना खाने के लिए कहा था?" लेकिन असिस्टेंट ने साफ मना कर दिया और कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था।

अभिनेता जल्द ही फिल्म 'आखिरी सवाल' में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन अभिजीत मोहन वारंग ने किया है, जो नेशनल अवॉर्ड विजेता हैं। फिल्म में संजय दत्त के अलावा अमित साध और समीरा रेड्डी हैं। समीरा इस फिल्म के जरिए लंबे समय बाद पर्दे पर वापसी कर रही हैं।

इसके अलावा फिल्म में नमाशी चक्रवर्ती, नीतू चंद्रा और त्रिधा चौधरी जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे। फिल्म 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।

--आईएएनएस

एनएस//

Related posts

Loading...

More from author

Loading...