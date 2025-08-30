मनोरंजन

बॉबी देओल ने फातिमा को बनाया 'एनिमल', एक्ट्रेस ने शेयर किया पोस्ट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 30, 2025, 07:32 AM

मुंबई, 29 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री फातिम सना शेख इन दिनों अपकमिंग फिल्म 'गुस्ताख इश्क' को लेकर चर्चाओं में हैं। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह अभिनेता बॉबी देओल और बाकी दोस्तों के साथ नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने इसे कैप्शन दिया, "बॉबी देओल ने हमें एनिमल बना दिया, और मैंने उन्हें 'पूकी' (प्यारा आदमी) बना दिया है (उनके हाथ गर्म किए क्योंकि वे बर्फ जैसे ठंडे थे)।"

अभिनेत्री की इन तस्वीरों से फैंस कयास लगा रहे हैं कि दोनों जल्द ही साथ नई फिल्म में नजर आएंगे।

इससे पहले फातिमा ने अपने पालतू डॉग 'बिजली' के लिए अपने प्यार का इजहार किया था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर 'बिजली' को चूमते हुए एक प्यारी तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, "अपने कुत्ते को चूमने, उसे गुदगुदाने या उसे प्यार से दबोचने की जो इच्छा है, विज्ञान इसे 'क्यूट एग्रेशन' कहता है और मैं इसे 'प्यार' कहती हूं।"

उन्होंने आगे लिखा, "स्लाइड 2 में उसकी झलक मिलेगी।"

वर्कफ्रंट की बात करें तो 'आप जैसा कोई' के अलावा फातिमा, अनुराग बसु की फिल्म 'मेट्रो... इन दिनों' में नजर आईं थीं। 4 जुलाई को रिलीज हुई 'मेट्रो... इन दिनों' आधुनिक रिश्तों की मुश्किलों को पर्दे पर उतारती है। इस फिल्म में फातिमा सना शेख के साथ आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अली फजल, पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा, अनुपम खेर और नीना गुप्ता जैसे सितारे अहम भूमिकाओं में थे। यह फिल्म साल 2007 में आई अनुराग बसु की 'लाइफ इन ए मेट्रो' की सीक्वल है।

अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा निर्मित फिल्म 'गुस्ताख इश्क' में विजय वर्मा के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। मेकर्स ने इसका टीजर रिलीज कर दिया। पुरानी दिल्ली की गलियों और पंजाब की पुरानी कोठियों की पृष्ठभूमि में बनी यह फिल्म एक प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें जुनून और अनकही चाहत की गहराई है।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...