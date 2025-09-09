बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच पर बेटे जीशान ने जताई नाराजगी, मुंबई पुलिस की मंशा पर उठाए सवाल

मुंबई, 9 सितंबर (आईएएनएस)। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले की जांच की रफ्तार पर उनके बेटे जीशान ने नाराजगी व्यक्त की है। यह जांच मुंबई पुलिस कर रही है। जीशान ने पुलिस की मंशा पर सवाल उठाए हैं।

दरअसल, मंगलवार को जीशान सिद्दीकी डीसीपी मुंबई से इस केस की जांच में हुई प्रगति के बारे में जानने के लिए ऑफिस पहुंचे थे। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि वे मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हैं।

उन्होंने कहा, "आज हम मेरे पिता के मर्डर केस में जो आरटीआई दाखिल की थी, उसके संदर्भ में मुंबई पुलिस डीजीपी से मीटिंग करने आए थे। जब मैं मुंबई पुलिस अधिकारी से मिलने के लिए पहुंचा तो वो अधिकारी, राज तिलक रौशन, खुद मीटिंग के लिए मौजूद नहीं थे, उन्होंने मुझे आधे घंटे से ज्यादा बाहर बैठा कर रखा। जब मैंने अनमोल बिश्नोई के बारे में पूछा तो मुझे कहा गया कि अगर हम आपको बता देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, तो अनमोल बिश्नोई अलर्ट हो जाएगा, इसलिए हम किस दिशा में जांच कर रहे हैं, यह नहीं बता सकते।"

उन्होंने आगे कहा, "मुंबई पुलिस का रवैया हमें सही नहीं लगा। वो किसे प्रोटेक्ट कर रही है, हमें या फिर बिश्नोई गैंग को? हमारा ये हाल है तो आम जनता के साथ वो कैसा व्यवहार करते होंगे? मुंबई पुलिस जिस तरह की लाचारी दिखा रही है वो उनको शोभा नहीं देता। मुंबई पुलिस सक्षम है, लेकिन शायद वो इस केस में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं। नहीं तो आज हमारे सामने केस का मास्टरमाइंड आ जाता। अब हमारे पास क्या विकल्प हैं, इसके बारे में वकील से बात कर आपको बताएंगे।"

वहीं केस के वकील प्रदीप घरात ने कहा अगर जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट का रुख करेंगे।

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अगस्त में मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी का नाम अमोल गायकवाड़ बताया जा रहा था। क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल की टीम ने उसे पुणे से गिरफ्तार किया था। अब तक इस मामले में पुलिस 26 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

बता दें कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा में उनके बेटे के ऑफिस के बाहर गोली मारकर की गई थी। गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप और शिवकुमार गौतम ने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई थी। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों की मदद से गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को पकड़ लिया था, जबकि शिवकुमार गौतम भागने में कामयाब हो गया था। बाद में उसे उत्तर प्रदेश के बहराइच से गिरफ्तार किया गया था, जब वह नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। गैंग का कहना है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या अभिनेता सलमान खान से उनके करीबी संबंधों के कारण की गई।

--आईएएनएस

जेपी/एएस