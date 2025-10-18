Baramulla Film Release : 7 नवंबर को रिलीज होगी मानव कौल की फिल्म 'बारामूला'

नई दिल्ली: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए कुछ न कुछ नया आता ही रहता है। अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है

अब दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए मानव कौल स्टारर फिल्म 'बारामूला' रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म की रिलीज डेट जारी कर दी गई है।

मानव कौल स्टारर फिल्म 'बारामूला' का नया पोस्टर जारी करते हुए मेकर्स ने रिलीज की तारीख का एलान कर दिया है। पोस्टर में मानव कौल पुलिस के किरदार में दिख रहे हैं। पोस्टर के साथ बताया गया है कि फिल्म 7 नवंबर को रिलीज की जाएगी। हालांकि फिल्म को देखने के लिए फैंस को थोड़ा और इंतजार करना होगा। फैंस फिल्म की रिलीज डेट सामने आने के बाद काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "सो एक्साइटेड...क्या धमाकेदार लुक है आपका, दिल जीत लिया आपने।"

एक अन्य ने लिखा, "ऐसी फिल्में दर्शकों के दिल नहीं बल्कि आत्मा को छू जाती हैं, ऐसे ही फिल्में बनाते रहें कौल साहब।"

बता दें कि कश्मीर की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म में मानव कौल डीएसपी रिदवान सैय्यद की भूमिका निभा रहे हैं, जो बच्चे की तलाश में एक खतरनाक जर्नी पर निकल जाते हैं, जिसके बाद घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो एक परेशान करने वाले सच को उजागर करता है। कुल मिलाकर कश्मीर की सुंदर घाटियों के बीच दर्शकों को गहरा और कड़वा सच देखने को मिलेगा। इसके लिए दर्शकों को 7 नवंबर तक का इंतजार करना होगा।

फिल्म बारामूला के निर्माता आदित्य सुहास जम्भाले और आदित्य धर हैं, जिन्होंने आर्टिकल 370 का भी निर्माण किया था। फिल्म की कहानी और डायरेक्शन आदित्य धर ने दिया है। फिल्म को बी62 स्टूडियो के बैनर तले बनाया गया है। अपनी फिल्म पर बात करते हुए आदित्य धर ने कहा था कि फिल्म "धूम धाम के बाद" के बाद नेटफ्लिक्स और जियो स्टूडियोज़ के साथ उन्हें दोबारा काम करने का मौका मिला है। हम निर्माता और निर्देशक के तौर पर दर्शकों के लिए ऐसी कहानी लेकर आना चाहते हैं जो उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़े और मेन लीड में चल रही फिल्मों को चुनौती दे, और बारामुल्ला बिल्कुल वैसी ही फिल्म है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगी।