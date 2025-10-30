मनोरंजन

Baramulla Movie Trailer: फिल्म 'बारामूला' का ट्रेलर रिलीज, इस दिन से ओटीटी पर स्ट्रीमिंग

फिल्म ‘बारामूला’ का ट्रेलर रिलीज, मानव कौल कश्मीर की रहस्यमयी वादी में प्रमुख भूमिका में
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 31, 2025, 01:16 AM
फिल्म 'बारामूला' का ट्रेलर रिलीज, इस दिन से ओटीटी पर स्ट्रीमिंग

मुंबई:  ए समय था, जब कश्मीर बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग का मनपसंद स्पॉट हुआ करता था। वहां पर कुछ फिल्मों की शूटिंग हुई, तो कुछ वहां के माहौल से जोड़ते हुए बनाई गई, लेकिन इस बार निर्देशक आदित्य सुहास जम्भाले ने फिल्म 'बारामूला' बनाई है। इसका ट्रेलर गुरुवार को रिलीज किया गया।

फिल्म का निर्देशन आदित्य सुहास जम्भाले ने किया है, तो लेखन आदित्य धर ने किया है। वहीं, ओटीटी की दुनिया में अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ चुके अभिनेता मानव कौल फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं।

फिल्म के लेखक आदित्य धर ने ट्रेलर को आधिकारिक इंस्टाग्राम पर रिलीज किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, जो हमें कभी छोड़कर नहीं जातीं। यह कहानी लगभग 10 साल बाद पर्दे तक पहुंच पाई है। फिल्म 'बारामूला' उस रहस्यमयी, यादों भरी, खूबसूरत और दर्दभरी कहानी से जन्मी है, जिस वादी से मैं ताल्लुक रखता हूं। मुझे गर्व है कि आखिरकार मैं फिल्म 'बारामूला' का ट्रेलर आपके साथ शेयर कर रहा हूं।"

ट्रेलर की बात करें तो 2 मिनट 31 सेकंड में दर्शकों को फिल्म के अहम किरदारों की झलक देखने को मिलती है। इसकी शुरुआत बच्चे के गायब होने से होती है, जिसकी जांच पड़ताल डीएसपी रिदवानी सैय्यद (मानव कौल) करते हैं। केस की जांच-पड़ताल के लिए वे बारामूला परिवार संग शिफ्ट होते हैं, जिसके बाद उनके घर में भी तरह-तरह की घटनाएं होने लगती हैं।

वहीं, जहां वह रहते हैं, वहां के बच्चे धीरे-धीरे गायब होने लगते हैं। कभी झील से, घाटी से, तो कभी मैजिक शो से और जगह-जगह पर उनके कटे हुए बाल मिलते हैं, जो रहस्य और भी ज्यादा गहरा करने लगते हैं।

फिल्म में अभिनेता मानव के अलावा, अरिस्ता मेहता, भाषा सुंबली, मीर सर्वर, अश्विनी कौल और नाजनीन मदन अहम किरदारों में हैं। इसका निर्माण ज्योति देशपांडे, आदित्य और लोकेश धर ने किया है। कश्मीर के बारामूला पर आधारित फिल्म 7 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

 

 

Aditya DharManav KaulNetflix IndiaKashmir StoryBaramullaThriller MovieBollywood Films

Related posts

Loading...

More from author

Loading...