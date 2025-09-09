मनोरंजन

Bollywood Music :बादशाह के रैप में गूंजा ट्रंप का नाम, न्यू जर्सी में धमाकेदार परफॉर्मेंस से लूटी महफिल

बादशाह ने 'तारीफां' गाने में ट्रंप का मजाक उड़ाया, फैंस हुए दीवाने
Sep 09, 2025, 11:47 AM
मुंबई: मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज से सुर्खियों में हैं। इन दिनों बादशाह अमेरिका के 'अनफिनिश्ड यूएसए टूर' पर हैं, जहां वह अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से न सिर्फ भारतीय फैंस, बल्कि विदेशी दर्शकों का भी दिल जीत रहे हैं। नाच-गाने और मस्ती से भरे उनके शो में हर उम्र के लोग शामिल हो रहे हैं।

इसी दौरान न्यूजर्सी में हुआ एक खास लम्हा इंटरनेट पर अब चर्चा का विषय बन गया है। इवेंट में ऐसा कुछ हुआ कि लोग हैरान भी हुए और हंसते-हंसते झूमने भी लगे।

न्यूजर्सी में हाल ही में हुए शो में बादशाह फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' का पॉपुलर गाना 'तारीफां' पर परफॉर्म कर रहे थे। जैसे ही भीड़ गाने की धुन पर झूमने लगी, बादशाह ने उसी गाने की एक लाइन को बदलकर उसमें अमेरिकी राजनीति का तड़का लगा दिया।

गाने की असल लाइन थी 'किन्नियां तारीफां चाहिदी ऐ तेनु', जिसका मतलब है कि 'तुम्हें कितनी तारीफें चाहिए।' लेकिन, बादशाह ने चुटीले अंदाज में इसे बदल दिया और गाते हुए कहा, 'किन्नी टैरिफ चाहिदिए ट्रंप को।' उनके इस मजाकिया ट्विस्ट ने सबको चौंका दिया, और फिर तालियों और हंसी से माहौल गूंज उठा।

यह लाइन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर एक हल्का-फुल्का तंज थी, जिसे सुनकर दर्शकों का उत्साह और भी बढ़ गया।

इस शो के बाद से सोशल मीडिया पर बादशाह के परफॉर्मेंस की खूब चर्चा हो रही है। इस वीडियो को एक्स यूजर रवि शर्मा, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भू-राजनीति विश्लेषक है, ने अपने अकाउंट पर पोस्ट किया। फैंस कमेंट्स में बादशाह के सेंस ऑफ ह्यूमर और म्यूजिक के कॉम्बिनेशन की तारीफें करते नहीं थक रहे।

वर्कफ्रंट की बात करें तो बादशाह इन दिनों आर्यन खान की निर्देशित डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर चर्चा में हैं। इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें बादशाह की झलक दिखाई गई है। वह अपने लेटेस्ट एलबम 'एक था राजा' की सफलता का भी मजा ले रहे हैं। इसके गाने 'गॉड डैम', 'जवाब', और 'खुशनुमा' लोगों की जुबां पर चढ़ चुके हैं। हर गाना एक अलग मूड और फीलिंग लेकर आया है, और यही वजह है कि बादशाह एक बार फिर म्यूजिक की दुनिया में छाए हुए हैं।

 

 

