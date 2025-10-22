मनोरंजन

'Baahubali The Epic Release : द एपिक' इस दिन वैश्विक स्तर पर सिनेमाघरों में होगी रिलीज

भारतीय सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘बाहुबली’ फिर लौट रही है।
Oct 22, 2025
'बाहुबली : द एपिक' इस दिन वैश्विक स्तर पर सिनेमाघरों में होगी रिलीज

मुंबई: भारतीय सिनेमा की ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली' एक बार फिर दर्शकों के दिलों पर राज करने को तैयार है। मंगलवार को फिल्म के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर 'बाहुबली: द एपिक' के रिलीज की घोषणा की।

यह फिल्म 31 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि विदेशों में प्रीमियर 29 अक्टूबर से शुरू होंगे।

निर्माताओं ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का नया पोस्टर साझा किया, जिसमें लिखा गया, "10 दिन बाकी! 31 अक्टूबर से दुनिया भर के सिनेमाघरों में 'बाहुबली: द एपिक' की शानदार वापसी!"

इस पोस्टर ने प्रशंसकों में उत्साह की लहर दौड़ा दी है। फैंस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

'बाहुबली: द एपिक' को 'बाहुबली: द बिगनिंग' और 'बाहुबली 2: द कंक्लूजन' का एकल-फिल्म संस्करण बताया जा रहा है। इसमें दोनों फिल्मों के चुनिंदा सीन्स को नए तकनीकी सुधारों, पुराने न देखे गए फुटेज और कुछ बदलावों के साथ जोड़ा गया है।

प्रसिद्ध निर्देशक एस.एस. राजामौली ने 'बाहुबली: द बिगनिंग' के 10 साल पूरे होने पर इस खास प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पोस्टर साझा करते हुए लिखा था, "बाहुबली। एक सफर की शुरुआत, अनगिनत यादें। अनंत प्रेरणा। 10 साल हो गए।"

उन्होंने इस उपलब्धि को 'बाहुबली: द एपिक' के साथ सेलिब्रेट करने की बात कही थी।

'बाहुबली: द बिगनिंग' 10 जुलाई 2015 को रिलीज हुई थी, जिसमें प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया जैसे सितारों ने अभिनय किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था।

वहीं, 2017 में रिलीज हुई 'बाहुबली 2' ने 250 करोड़ के बजट में बनकर दुनियाभर में 1,800 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, जिसने इसे भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनाया।

'बाहुबली: द एपिक' के साथ राजामौली एक बार फिर दर्शकों को माहिष्मति की दुनिया में ले जाने को तैयार हैं। प्रशंसक बेसब्री से इस भव्य रिलीज का इंतजार कर रहे हैं।

 

 

 

