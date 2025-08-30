Baaghi 4 Trailer Release: 'हर आशिक एक विलेन है'... प्यार में टाइगर श्रॉफ बने 'बागी', ट्रेलर में दिखा इमोशन और एक्शन का जबरदस्त तड़का

मनोरंजन

टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म बागी 4 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में धमाकेदार एक्शन, इमोशनल लम्हे और रोमांटिक सीक्वेंस दर्शकों को बांध लेते हैं। हरनाज संधू और सोनम बाजवा टाइगर संग नज़र आ रही हैं, जबकि संजय दत्त की एंट्री फिल्म को खास ट्विस्ट देती है। 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
मुंबई: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बागी 4' का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है। इसे टाइगर श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। जिसके साथ लिखा, "यहां से शुरू होती है साल की सबसे खूनी प्रेम कहानी... यहां हर आशिक एक विलेन है।"

शुरुआत एक दिलचस्प डायलॉग से होती है, "लव स्टोरी तो सुनी थी, पढ़ी थी, लेकिन ऐसी एक्शन-पैक लव स्टोरी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी। रोमियो... मजनूं… राझा... सबको फेल कर दिया... एक बागी ने।" इस डायलॉग के बैकग्राउंड में टाइगर का दमदार एक्शन देखने को मिलता है, जो उनके फैंस के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में 'रॉनी' नाम के लड़के का किरदार निभा रहे हैं, जो दिल से बेहद इमोशनल है और अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।

रॉनी का दिल एक लड़की अलीशा पर आता है, जिसका किरदार मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू ने निभाया है। वहीं, सोनम बाजवा रॉनी की दोस्त बनी हैं, जो कहानी में अहम भूमिका निभा रही हैं। ट्रेलर में टाइगर का एक और जबरदस्त डायलॉग है, जब उनसे कोई पूछता है, ''दिमाग हिला हुआ है तेरा?'' तो रॉनी यानी टाइगर जवाब देते हैं, ''दिमाग नहीं… दिल।''

ट्रेलर में कई ऐसे मोड़ आते हैं, जहां दर्शक सोच में पड़ जाते हैं कि जो कुछ दिख रहा है, वो हकीकत है या रॉनी का वहम। टाइगर को कई जगह टूटते हुए, रोते हुए दिखाया गया है, जिससे उनका इमोशनल साइड भी नजर आता है। इस बीच हरनाज का डायलॉग भी दिल छू जाता है, जिसमें वह कहती हैं, 'रॉनी मुझे भूल नहीं सकता।'' दोनों के बीच की केमिस्ट्री, कार में प्यार का इजहार और रोमांटिक लम्हे कहानी को और दिलचस्प बना रहे हैं।

एक और बड़ा सरप्राइज संजय दत्त की दमदार एंट्री के साथ आता है। उनके आते ही एक गूंजती आवाज सुनाई देती है, ''अजीब किस्सा देखा खुदकुशी का... दुनिया से तंग आकर एक आशिक ने मोहब्बत कर ली।'' इस डायलॉग से संजय दत्त के किरदार की गहराई और फिल्म में उनकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो रॉनी की जिंदगी में क्या बदलाव लाते हैं, ये फिल्म देखने पर ही पता चलेगा।

सोनम बाजवा सिर्फ दोस्त के किरदार में नहीं हैं बल्कि एक्शन करते हुए भी दिखाई दे रही हैं। वह भी दुश्मनों से भिड़ती हैं और एक्शन में टाइगर का साथ देती नजर आती हैं। ट्रेलर के आखिरी हिस्से में टाइगर का एक और जोरदार डायलॉग सुनने को मिलता है, ''ये जो तुम्हारा टॉर्चर है, ये मेरा वॉर्म अप है।''

ट्रेलर में टाइगर एक साथ हजारों गुंडों से भिड़ते नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर वह इतने खतरनाक अंदाज में लड़ते हैं कि कुछ सीन देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ जगहों पर तो वह दुश्मनों के शरीर से धड़ तक अलग करते दिखते हैं।

'बागी 4' का निर्माण साजिद नाडियावाला और निर्देशन ए. हर्ष ने किया है। यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

 

