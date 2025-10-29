मनोरंजन

Ayushmann Khurrana Thama : मुझे असल जिंदगी की कहानियां बहुत आकर्षित करती हैं: आयुष्मान खुराना

‘थामा’ बनी आयुष्मान की सबसे बड़ी ओपनिंग, असल कहानियों से मिलती है प्रेरणा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 29, 2025, 08:32 AM
मुझे असल जिंदगी की कहानियां बहुत आकर्षित करती हैं: आयुष्मान खुराना

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना की लेटेस्ट फिल्म ‘थामा’ दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। इस फिल्म ने पहले दिन 25 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। यह उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली फिल्म है।

फिल्म की सफलता पर आयुष्मान ने आईएएनएस से बात की। आयुष्मान ने बताया कि उन्हें असल जिंदगी की कहानियां और अनोखे किरदार क्यों पसंद आते हैं। एक अभिनेता के रूप में अपने पूरे करियर में उन्होंने सोच-समझकर ऐसे किरदार चुने हैं जो लोगों से जुड़े हों और वास्तविक लगें।

जब उनसे पूछा गया कि ऐसी मानसिकता कैसे विकसित की जाए जिससे सामान्य लगने वाली कहानियों को ब्लॉकबस्टर में बदला जा सके तो अभिनेता ने कहा, "मैं एक नॉन-फिक्शन व्यक्ति हूं। मैं डिग्री से पत्रकार हूं, इसलिए मुझे असल जिंदगी की कहानियां बहुत आकर्षित करती हैं। मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि वास्तविकता कल्पना से ज्यादा अजीब होती है। वास्तविकता आपको फिल्मों के लिए और भी अधिक मसाला देती है। यह समाज और फिल्मों के बीच एक लेन-देन वाला सहजीवी रिश्ता है।"

उन्होंने कहा, "हम समाज से प्रेरित होते हैं और समाज भी फिल्मों से प्रेरित होता है। इसलिए मैं अक्सर ऐसा ही करता हूं। इन वास्तविक जीवन की विचित्रताओं और परिस्थितियों को पर्दे पर उतारना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। इससे मुझे एक अलग ही उत्साह मिलता है। इसलिए मेरी सोच एक आम जनता जैसी है। स्क्रिप्ट को हरी झंडी देने के बारे में मेरा नजरिया चंडीगढ़ जैसे शहर के एक ऐसे लड़के जैसा है जिसे फिल्में देखना बहुत पसंद है। मैं इसी तरह काम करता हूं। एक कलाकार होने के नाते मुझे इसी तरह मजा आता है।"

‘थामा’ को आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है। मैडॉक फिल्म्स की यह फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। फिल्म में आयुष्मान खुराना पत्रकार की भूमिका में हैं, जो बेतालों की दुनिया में अनजाने में पहुंच जाते हैं।

इसमें दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने एक बेताल का रोल प्ले किया है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी विलेन के रोल में हैं। इस फिल्म में वरुण धवन का कैमियो भी है। इसमें वह अपनी फिल्म 'भेड़िया' के रोल में दिखाई दे रहे हैं।

--आईएएनएस

 

 

Rashmika MandannaReal Life StoriesIndian Fantasy FilmsThama MovieAyushmann KhurranaNawazuddin SiddiquiBollywood Box Office

Related posts

Loading...

More from author

Loading...