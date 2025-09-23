Avneet Kaur Love in Vietnam : अवनीत कौर ने साझा किए फरीदा जलाल संग खूबसूरत लम्हे, कहा- स्क्रीन शेयर करना सौभाग्य की बात

मुंबई: अभिनेत्री अवनीत कौर इन दिनों फिल्म 'लव इन वियतनाम' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस बीच उन्होंने फिल्म में अभिनेत्री फरीदा जलाल के साथ काम करने पर खुशी जाहिर की है।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर फरीदा के साथ की दिल छू लेने वाली तस्वीरें पोस्ट की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "यह सबसे दिलकश लम्हा था कि मुझे फरीदा मैम के साथ स्क्रीन शेयर करने का सौभाग्य मिला। धन्यवाद मैम, आपकी प्यारी बातों और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आपको ढेर सारा प्यार!"

तस्वीरों की बात करें तो दोनों की केमिस्ट्री कमाल की है। तस्वीरों में अवनीत फरीदा को गले लगाते हुए मुस्करा कर पोज दे रही हैं। लुक की बात करें तो अवनीत ने इंडो-वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी है, जिसके ऊपर से उन्होंने स्टाइलिश शॉल ओढ़ रखी है। वहीं, फरीदा का लाइम ग्रीन कलर का एलिगेंट सूट उनकी क्लासिक खूबसूरती को निखार रहा है। खास बात यह है कि दोनों के हाथों में चमकदार मेहंदी लगी हुई है।

फिल्म 'लव इन वियतनाम' की बात करें तो यह एक म्यूजिकल-रोमांटिक फिल्म है।

इस फिल्म के निर्देशक राहत काजमी हैं। वहीं, इसका निर्माण ब्लू लोटस प्रोडक्शंस, इनोवेशन्स इंडिया, राहत काजमी फिल्म स्टूडियोज एंड प्रोडक्शंस, जेबैश एंटरटेनमेंट, तारिक खान प्रोडक्शंस और मैंगो ट्री एंटरटेनमेंट ने मिलकर किया है।

फिल्म की कहानी तुर्किए के बेस्टसेलर उपन्यास 'मैडोना इन ए फर कोट' पर आधारित है। इसमें शांतनु माहेश्वरी, अवनीत कौर और वियतनामी अभिनेत्री खा न्गान भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।

एक्ट्रेस के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने साल 2010 में डांस शो ‘डांस इंडिया डांस’ लिटिल मास्टर्स से करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अभिनय की शुरुआत साल 2012 में टेलीविजन शो ‘मेरी मां’ से अवनीत ने अभिनय यात्रा शुरू की। इसके बाद वह कई टेलीविजन शो में नजर आई थीं।

अवनीत ने साल 2014 में रिलीज हुई प्रदीप सरकार की ‘मर्दानी’ से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इसके बाद वह कंगना रनौत की फिल्म ‘टीकू वेड्स शेरू’ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ नजर आई थीं।