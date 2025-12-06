Avika Gor Wedding : अविका गौर ने पति मिलिंद चंदवानी संग तस्वीर की शेयर, खुद को बताया खुशनसीब

मनोरंजन

अविका गौर ने पति मिलिंद चंदवानी संग तस्वीर की शेयर, खुद को बताया खुशनसीब

मुंबई: बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री अविका गौर ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी के साथ शादी की है। शुक्रवार को अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीर में अविका और पति मिलिंद एक दूसरे की आंखों में खोए नजर आ रहे हैं। तस्वीर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, "क्या प्यार करने के लिए वेलेंटाइन डे या एनीवर्सरी का इंतजार करना जरूरी है? नहीं ना।

उन्होंने आगे लिखा, "मैं हर रोज सुबह मिलिंद को अपने पास देखती हूं, तो मन ही मन सोचती हूं कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूं कि मुझे इतना प्यार करने वाला लड़का मिला। मिलिंद, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं।"

अभिनेत्री की ये पोस्ट फैंस को काफी पसंद आ रही है। वे उनकी तस्वीर पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।

अभिनेत्री पिछले कई समय से मिलिंद के साथ रिलेशन में थी। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। अविका को तो पहली ही मुलाकात से कनेक्शन महसूस हो गया था, लेकिन मिलिंद ने थोड़ा वक्त लिया। धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और कोरोना काल में दोनों ने अपने रिश्ते को एक पोस्ट के जरिए ऑफिशियल किया था।

दोनों ने कुछ समय पहले ही कलर्स के रियलिटी शो पति-पत्नी और पंगा में शादी की थी, जिसमें दोनों के रिश्तेदार और कंटेस्टेंट भी शामिल हुए थे। मिलिंद चंदवानी 'रोडीज' के एक्स-कंटेस्टेंट रह चुके हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं।

अविका ने बालिका वधू में बाल कलाकार की भूमिका अदा कर घर-घर में खास पहचान बनाई थी। इसके अलावा, अभिनेत्री ने टेलीविजन शो 'ससुराल सिमर का' में भी काम किया है। अभिनेत्री ने हिंदी के अलावा, साउथ सिनेमा में भी रुख किया। वह तेलुगु क्राइम-थ्रिलर 'शंमुख' (2025) में नजर आ चुकी हैं।

--आईएएनएस

 

 

