‘अव्यान’ में नजर आएंगी अनुष्का कौशिक, बताया क्यों है यह किरदार खास

मुंबई, 19 सितंबर (आईएएनएस)। 'लस्ट स्टोरीज 2' और 'पटना शुकल्ला' जैसी हिट फिल्में दे चुकीं अभिनेत्री अनुष्का कौशिक जल्द ही आगामी फिल्म 'अव्यान' में नजर आने वाली हैं। अभिनेत्री ने अपने किरदार के बारे में बताया कि इसने उन्हें उनकी उम्मीद से ज्यादा चुनौती दी।

अनुष्का ने अपने किरदार के बारे में बात करते हुए बताया, "फिल्म 'अव्यान' का अनुभव काफी शानदार था। इस फिल्म में मेरे किरदार ने मुझे ऐसी चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर किया, जिसकी मैंने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस कहानी का हिस्सा बनकर मैं आभारी हूं, जो मनोरंजन करने के साथ-साथ प्रेरणा भी देती है। इन युवा लड़कियों के साथ खड़े होकर मुझे याद आया कि ऐसी कहानियां क्यों जरूरी हैं। हम सबमें चुनौतियों से ऊपर उठने की ताकत है।"

अनुष्का ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर 'घर वापसी,' 'क्रैश कोर्स,' 'गर्मी,' और 'नॉट डेटिंग' जैसी सीरीज में अपनी पहचान बनाई है। हर भूमिका में वह नई ऊंचाइयों को छूती नजर आती हैं।

'अव्यान' में निर्देशक सुनील कोठारी और अनुष्का का लक्ष्य एक ऐसी फिल्म बनाना है, जो भावनाओं को उम्मीद और सशक्तीकरण से जोड़े।

फिल्म 'अव्यान' में अनुष्का कौशिक एक मजबूत और प्रेरणादायक किरदार निभाती नजर आएंगी। हाल ही में निर्माताओं ने एक तस्वीर साझा की है, जिसमें कौशिक कुछ युवा लड़कियों के साथ दिखाई दे रही हैं। ये लड़कियां मार्शल आर्ट की ड्रेस में हैं और सभी एक नदी के किनारे खड़ी हैं। यह तस्वीर फिल्म के मुख्य संदेश को दर्शाती है—हिम्मत, ताकत और एकजुट साहस।

फिल्म का पहला पोस्टर हाल ही में सोशल मीडिया पर जारी किया गया। इसमें एक नदी किनारे का सीन दिखाया है, जिसमें शाम के समय का सीन दिखाया गया है।

फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। दर्शक अनुष्का को उनकी अब तक की सबसे प्रभावशाली भूमिकाओं में से एक में देखने के लिए बेताब हैं। यह फिल्म न सिर्फ मनोरंजन करेगी, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाली प्रेरणा भी देगी।

--आईएएनएस

एनएस/एएस