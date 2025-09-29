'अविराज से शोएब तक का सफर...' ईशान खट्टर ने शेयर किया ट्रांसफॉर्मेशन लुक

नई दिल्ली, 28 सितंबर (आईएएनएस)। 'वाह क्या लाइफ है' में बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले ईशान खट्टर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। एक्टर छोटी से छोटी जानकारी को फैंस के साथ शेयर करने का मौका नहीं छोड़ते।

एक्टर इन दिनों अपनी फिल्म 'होमबाउंड' को लेकर चर्चा में हैं। एक्टर की फिल्म 26 सितंबर को थिएटर में रिलीज हो चुकी है, लेकिन अब एक्टर ने 'अविराज से शोएब' बनने के सफर का अनुभव शेयर किया है। ईशान खट्टर ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है और दो अलग-अलग फोटोज शेयर की हैं।

पहली फोटो में एक्टर अपने सिक्स पैक एब्स फ्लॉन्ट कर रहे हैं और शर्टलेस होकर हॉट पोज दे रहे हैं, जबकि दूसरी फोटो में एक्टर हाथ में दराती लेकर खेत में खड़े हैं। एक्टर बहुत पतले-दुबले दिख रहे हैं। पहली फोटो का लुक एक्टर की सीरीज 'द रॉयल' का है, जबकि दूसरा लुक उनकी लेटेस्ट रिलीज फिल्म 'होमबाउंड' का है। एक्टर ने अपनी दोनों ही फिल्म के लिए गजब का ट्रांसफॉर्मेशन लुक किया है।

ईशान ने कैप्शन में लिखा, 'अविराज से शोएब तक एक स्लाइड में, काश असल ज़िंदगी में भी ये इतना आसान होता।'

फैंस भी एक्टर के दोनों लुक पर की गई मेहनत की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "यह कड़ी मेहनत और अनुशासन को दिखाता है... मैं हमेशा से आपका बड़ा फैन रहा हूं, ईशान।"

एक अन्य यूजर ने लिखा, "इतने कम समय में इतना वजन कम करना आसान नहीं होता, इसमें बहुत मेहनत लगती है, और इसमें कामयाब होने के लिए बहुत इच्छाशक्ति भी चाहिए, जो आपके अंदर है।"

बता दें कि एक्टर की नेटफ्लिक्स सीरीज 'द रॉयल' को एवरेज रिस्पांस मिला, जबकि 'होमबाउंड' बहुत पसंद की जा रही है। सोशल मीडिया पर फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है। फिल्म में एक्टर के साथ जान्हवी कपूर भी हैं। फिल्म सरकारी नौकरी पाने की जद्दोजहद में लगे युवाओं की कहानी है, जो अपनी आर्थिक स्थिति को सरकारी नौकरी के जरिए सुधारना चाहते हैं।

--आईएएनएस

पीएस/एएस