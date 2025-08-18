अवनीत कौर और शांतनु का गाना 'फकीरा' रिलीज, दिखीं शानदार केमेस्ट्री

मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। अवनीत कौर और शांतनु की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'लव इन वियतनाम' के मेकर्स ने फिल्म का गाना 'फकीरा' रिलीज कर दिया है। वरुण जैन ने इस गाने को अपनी आवाज दी है और इसे आमिर अली ने कंपोज किया है।

'फकीरा' एक सूफी रॉक स्टाइल का भावुक गाना है, जो प्यार में जुदा होने का दर्द बहुत खूबसूरती से दिखाता है।

गाने को लेकर शांतनु ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया, "फकीरा उन गानों में से है जो दर्शकों को काफी पसंद आएगा। यह सिर्फ एक धुन नहीं है, बल्कि एक एहसास है। इसमें प्यार और जुदाई का मेल है, जिसे खूबसूरती से पेश किया गया है।"

गायक वरुण जैन ने कहा, "जब हमने इस गाने पर काम करना शुरू किया था, तो हमारा मकसद ऐसा गाना बनाना था, जो पुराना भी लगे और नया भी। जिसमें सूफी संगीत की गहराई हो, लेकिन आज के जज्बात भी शामिल हों। मेरे लिए फकीरा सिर्फ फिल्म का गाना नहीं है, बल्कि वो डोर है, जो प्यार और दर्द को आपस में जोड़ती हो।"

अवनीत कौर कहती हैं, "यह गाना टूटे हुए दिल के दर्द को बयां करता है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये सिर्फ दर्द नहीं देता, बल्कि धीरे-धीरे उस दर्द पर मरहम की तरह काम करता है। 'फकीरा' ऐसा गाना है जो आपके दिल में बस के रह जाता है, जैसे कोई पुराना जख्म आपको मजबूत बना देता है।”

राहत शाह काजमी द्वारा निर्देशित 'लव इन वियतनाम' में वियतनामी अभिनेता खा नगन भी अहम भूमिका में हैं। राहत काजमी फिल्म स्टूडियोज, इनोवेशन्स इंडिया और ब्लू लोटस पिक्चर्स द्वारा निर्मित और जी स्टूडियोज, एंड प्रोडक्शन्स, जेबाइश एंटरटेनमेंट, तारिक खान प्रोडक्शन्स और मैंगो ट्री एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म 12 सितंबर 2025 को रिलीज होगी।

--आईएएनएस

एनएस/केआर