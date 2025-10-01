मनोरंजन

अविका गौर ने पोस्ट की शादी की खूबसूरत तस्वीरें, मेहंदी में नाम ढूंढते नजर आए पति मिलिंद

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 01, 2025, 08:03 AM

मुंबई, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। टीवी की दुनिया में जब कोई जाना-माना चेहरा अपने जीवन के नए सफर की शुरुआत करता है, तो यह न केवल उसके लिए बल्कि उसके फैंस के लिए भी बेहद खास और यादगार पल होता है। ऐसे ही एक खूबसूरत और यादगार मौके की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिनमें मशहूर टीवी एक्ट्रेस अविका गौर अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से शादी के बाद का दिल छू लेने वाला पल साझा करती नजर आ रही हैं।

अविका गौर, जिन्हें सबसे ज्यादा 'बालिका वधू' जैसे लोकप्रिय टीवी शो से जाना जाता है, ने मिलिंद चंदवानी से शादी कर अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया। दोनों की शादी बेहद खास और यादगार रही, जो टीवी रियलिटी शो 'पति, पत्नी और पंगा' के सेट पर संपन्न हुई। इस शादी में टीवी और फिल्म जगत की कई हस्तियां भी शामिल हुईं, जिन्होंने इस खुशी के मौके को और भी खास बना दिया।

शादी के बाद अविका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें पोस्ट कीं और कैप्शन में लिखा, 'बालिका से वधू तक।'

इन तस्वीरों में से एक में मिलिंद को उनके हाथ में रची मेहंदी में अपना नाम ढूंढते हुए देखा जा सकता है। ये तस्वीरें बेहद खास और रोमांटिक हैं। इस पारंपरिक रस्म में दूल्हा-दुल्हन अपनी-अपनी मेहंदी में अपने-अपने नाम ढूंढते हैं, जो भारतीय शादी की एक प्यारी और अनोखी परंपरा है।

शादी के दौरान अविका ने सुर्ख लाल रंग का लहंगा पहना और इसके साथ पन्ना (एमराल्ड) ज्वेलरी को जोड़ा। वहीं, मिलिंद गोल्डन शेरवानी और मैचिंग ज्वेलरी के साथ बेहद हैंडसम दिखाई दिए। इस जोड़ी की खूबसूरती ने हर किसी का दिल जीत लिया।

उनकी शादी में 'पति, पत्नी और पंगा' की पूरी कास्ट और कई सेलिब्रिटी शामिल हुए। इसमें होस्ट सोनाली बेंद्रे, गुरमीत चौधरी, देबिना बनर्जी, हिना खान, रॉकी जायसवाल, ममता लहरी, सुदेश लहरी, स्वरा भास्कर, फहाद अहमद, रुबीना दिलाइक, अभिनव शुक्ला, ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार शामिल हुए। वहीं शादी समारोह का फराह खान, कृष्णा अभिषेक, राखी सावंत और बिग बॉस 17 के समर्थ जुरेल भी हिस्सा रहे।

--आईएएनएस

पीके/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...