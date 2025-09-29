अविका गौर के लिए अमेरिका से आईं सेलिब्रिटी मेहंदी आर्टिस्ट, पति और सास-ससुर का लिखवाया नाम

मुंबई, 29 सितंबर (आईएएनएस)। टीवी की दुनिया का जब कोई लोकप्रिय चेहरा अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत करता है, तो फैंस के लिए वह खास पल बन जाता है। ऐसी ही एक खूबसूरत कहानी की शुरुआत हो रही है मशहूर सीरियल 'बालिका वधू' की फेम एक्ट्रेस अविका गौर के लिए। अविका अब अपनी असल जिंदगी में दुल्हन बनने जा रही हैं।

उनके फैंस लंबे समय से इस खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे और अब यह खुशी करीब आ गई है।

30 सितंबर को अविका अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। इस कड़ी में सभी रस्म-रिवाज और प्री-वेडिंग फंक्शन्स भी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। अविका की शादी का जश्न टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' के जरिए हो रहा है, जो इस खास मौके को और भी यादगार बना रहा है।

शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसमें हल्दी, संगीत और मेहंदी की रस्में शामिल हैं, और यह सब कार्यक्रम टीवी शो के दौरान ही देखने को मिल रहे हैं। खास बात यह है कि अविका के हाथों पर मेहंदी लगाने के लिए एक नामी सेलिब्रिटी मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागडा को खासतौर पर अमेरिका से बुलाया गया।

बता दें कि वीना ने बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों के लिए मेहंदी लगाई है, जैसे कि दीपिका पादुकोण और अंबानी परिवार की शादियों में भी उन्होंने अपनी कलाकारी दिखाई है।

वीना ने इंस्टाग्राम पर इस खुशी का इजहार करते हुए लिखा, ''अविका को मेहंदी लगाना मेरे जीवन के लिए एक गर्व का पल था। मैं अमेरिका से खासतौर पर अविका की शादी के लिए आई हूं और यह टीवी पर पहली बड़ी रीयल शादी हो रही है।''

अविका की मेहंदी में एक खास बात यह भी सामने आई है कि उन्होंने मिलिंद के नाम के साथ-साथ अपने सास-ससुर के नाम भी हाथों में लिखवाए। सोशल मीडिया पर अविका के प्री-वेडिंग फंक्शंस के वीडियो वायरल हो रहे हैं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम