मनोरंजन

Atlee Birthday 2024 : एटली के जन्मदिन पर भावुक हुई उनकी पत्नी प्रिया, कहा- खुशकिस्मत हूं तुम्हें अपना कह सकती हूं

एटली के जन्मदिन पर पत्नी प्रिया का इमोशनल पोस्ट, अल्लू अर्जुन ने दी बधाई
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 22, 2025, 02:29 AM
एटली के जन्मदिन पर भावुक हुई उनकी पत्नी प्रिया, कहा- खुशकिस्मत हूं तुम्हें अपना कह सकती हूं

मुंबई: दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर निर्देशक एटली रविवार को अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उनकी पत्नी प्रिया ने भी उनके लिए एक खास पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया है।

इस पोस्ट में प्रिया ने एटली और उनके बेटे की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें प्रिया ने एटली को 'एक अद्भुत पिता और पति' बताया है।

प्रिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, "मेरे दिल की धड़कन, मेरी शांति, मेरी ताकत और मेरी दुनिया- एटली को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

आज भी मुझे यह सच नहीं लगता कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं जो तुम्हें अपना कह सकती हूं। तुमने मेरी ज़िंदगी को प्यार, मुस्कान और हमारे प्यारे बेटे से भर दिया है। तुम्हें एक बेहतरीन पति और अद्भुत पिता के रूप में देखकर मेरा दिल गर्व और खुशी से झूम उठता है। शब्दों में इस भावना को व्यक्त करना असंभव है।

मीर और मैं तुम्हें बेपनाह प्यार करते हैं। जन्मदिन मुबारक, एटली! भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखें।"

एटली ने 9 नवंबर 2014 को प्रिया से शादी की। इनका एक बेटा भी है, जिसका नाम मीर है। एटली ने फिल्म निर्माता एस शंकर के सहायक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। 2013 में फिल्म ‘राजा रानी’ से बतौर निर्देशक फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। एटली को ‘थेरी’, ‘मर्सल’ और ‘बिगिल’ जैसी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है। 2023 में एटली ने शाहरुख खान की फिल्म ‘जवान’ से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड भी मिला था।

इससे पहले एक पोस्ट में टॉलीवुड सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने एटली को जन्मदिन की बधाई दी थी। अल्लू अर्जुन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी और एटली की एक यादगार फोटो शेयर करते हुए लिखा, "मेरे प्यारे निर्देशक एटली गारू को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी खुशियों, प्यार और समृद्धि से हमेशा भरी रहे। आप पर ढेर सारी खुशियां बरसें। आपके द्वारा रचे जा रहे सिनेमाई जादू को देखने के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है।"

 

 

Atlee wife PriyaAtlee birthdayAtlee son MeerAtlee Bollywood debutAllu Arjun wishes AtleeJawan director AtleeAtlee director

Related posts

Loading...

More from author

Loading...