Athiya Shetty Biography : डेब्यू से पहले ही बॉलीवुड की सुर्खियों में छाई रहीं खुशी कपूर और अथिया शेट्टी, जबरदस्त है फैन फॉलोइंग

Nov 04, 2025, 05:17 PM
मुंबई: बॉलीवुड में अक्सर कहा जाता है कि स्टारकिड्स को शुरुआत से ही पहचान मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिन्होंने कैमरे के सामने आने में वक्त तो लिया, मगर लोगों की नजरों से कभी ओझल नहीं हुए।

इनमें दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहे: पहला अथिया शेट्टी और दूसरा नाम है खुशी कपूर। दोनों ही अपने-अपने दौर की नई पीढ़ी की एक्ट्रेस हैं, जिनकी फिल्मों से पहले ही उनके लुक्स, स्टाइल और पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उन्हें चर्चा में ला दिया था। भले ही इन्होंने फिल्मों में देर से कदम रखा हो, लेकिन दोनों लाइमलाइट में हमेशा बनी रहीं।

अथिया शेट्टी का जन्म 5 नवंबर 1992 को मुंबई में हुआ था। वह बॉलीवुड के एक्शन हीरो सुनील शेट्टी और फैशन डिजाइनर माना शेट्टी की बेटी हैं। फिल्मी माहौल में पली-बढ़ी होने के चलते अथिया का झुकाव हमेशा से एक्टिंग की ओर रहा। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से की, जहां उनके साथ श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ जैसे स्टार्स भी पढ़ते थे। एक्टिंग में करियर बनाने के लिए अथिया न्यूयॉर्क गईं और न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी से अभिनय की पढ़ाई पूरी की।

वहीं, खुशी कपूर का जन्म 5 नवंबर 2000 को हुआ था। वह मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता बोनी कपूर की बेटी हैं। फिल्मी दुनिया में जन्म लेने के बावजूद खुशी ने भी अपने करियर की शुरुआत के लिए समय लिया। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई से की और बाद में न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी में एक साल का एक्टिंग कोर्स किया। अपनी मां की तरह खुशी भी हमेशा कैमरे के सामने आत्मविश्वास से भरी दिखीं।

इन दोनों के बीच सबसे बड़ी समानता यह रही कि दोनों ने बॉलीवुड में अपने डेब्यू से पहले ही खूब सुर्खियां बटोरीं। अथिया ने अपने करियर की शुरुआत सलमान खान प्रोडक्शन की फिल्म 'हीरो' से की, जो 2015 में रिलीज हुई और जिसे निखिल आडवाणी ने निर्देशित किया। उस समय वह सोशल मीडिया पर अपने स्टाइल और लुक्स को लेकर चर्चा में रहती थीं। वहीं, खुशी कपूर ने भी अपने डेब्यू से बहुत पहले ही 'स्टार किड्स ऑफ बॉलीवुड' की चर्चित लिस्ट में जगह बना ली थी। उनके फैशन सेंस, पब्लिक अपीयरेंस और सोशल मीडिया पोस्ट्स ने उन्हें फिल्मी पहचान से पहले ही लोकप्रिय बना दिया था।

अथिया की पहली फिल्म 'हीरो' में उनके अपोजिट सूरज पंचोली थे। फिल्म एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा थी, जिसमें अथिया ने राधा माथुर का किरदार निभाया। यह फिल्म सुभाष घई की 1983 की क्लासिक फिल्म का रीमेक थी। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन इससे अथिया को पहचान मिली। अपने डेब्यू के लिए उन्हें स्टारडस्ट अवार्ड में 'सुपरस्टार ऑफ टुमारो- फीमेल' के लिए नामांकन मिला और साल की सर्वश्रेष्ठ जोड़ी का अवॉर्ड भी सूरज पंचोली के साथ साझा किया।

वहीं खुशी कपूर ने साल 2023 में जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' से अभिनय की शुरुआत की। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने बेट्टी कूपर का किरदार निभाया। इस फिल्म में उनके साथ सुहाना खान और अगस्त्य नंदा जैसे स्टारकिड्स भी नजर आए। भले ही फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन खुशी की स्क्रीन प्रेजेंस ने लोगों का ध्यान खींचा। कई समीक्षकों ने माना कि उन्होंने अपने पहले ही प्रोजेक्ट में सहज अभिनय किया और भविष्य में उनसे और उम्मीद की जा सकती है।

दोनों ही अभिनेत्रियों ने फिल्मों की धीमी शुरुआत के बावजूद फैशन और ब्रांड्स की दुनिया में अपनी जगह बना ली और कई लोकप्रिय ब्रांड्स का चेहरा बनीं। दोनों के ही सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं और अक्सर अपनी तस्वीरों से ट्रेंड में रहती हैं।

अथिया ने बाद में 'मुबारकां' (2017) और 'मोतीचूर चकनाचूर' (2019) जैसी फिल्मों में काम किया, जबकि खुशी 2025 में 'लवयापा' और 'नादानियां' जैसी फिल्मों में नजर आईं। भले ही दोनों की फिल्मों का सफर अभी छोटा रहा हो, लेकिन इनके आत्मविश्वास और पहचान ने इन्हें नई पीढ़ी की ग्लैमरस और टैलेंटेड एक्ट्रेसेज की लिस्ट में शामिल कर दिया।

--आईएएनएस

 

 

