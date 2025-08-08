मनोरंजन

अदिति राव हैदरी आईएफएफएम 2025 में होंगी सम्मानित

Aug 08, 2025

मुंबई, 8 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री अदिति राव हैदरी को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (आईएफएफएम) 2025 में 'डायवर्सिटी इन सिनेमा अवॉर्ड' से नवाजा जाएगा। यह पुरस्कार अभिनेत्री को सिनेमा में उनके शानदार और प्रभावशाली अभिनय के लिए दिया जा रहा है।

अदिति ने इस सम्मान पर खुशी जताते हुए कहा, "इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का हिस्सा बनना और 'डायवर्सिटी इन सिनेमा अवॉर्ड' पाना मेरे लिए बहुत खास है। मेलबर्न हमेशा से ही बहुत शानदार तरीके से स्वागत करता है। ऐसे शहर में सम्मानित होना, जहां सिनेमा के प्रति इतना जुनून है, मेरे लिए गर्व की बात है। मैं फेस्टिवल में वहां अपने साथी कलाकारों के बीच रहने और आईएफएफएम की ऊर्जा का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हूं।"

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (आईएफएफएम) 2025 की डायरेक्टर मितु भौमिक लेंग ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने कहा, "अदिति राव हैदरी प्रतिभा और खूबसूरती का बेजोड़ संगम हैं। उनके काम में उनकी बहुमुखी प्रतिभा और अभिनय की ताकत उनके हर प्रोजेक्ट में नजर आती है। हमें बेहद खुशी है कि हम उन्हें आईएफएफएम 2025 में स्वागत कर रहे हैं और उन्हें 'डायवर्सिटी इन सिनेमा अवॉर्ड' से सम्मानित कर रहे हैं, जो वो पर्दे पर अपनी कला से लाती हैं। उनकी मौजूदगी आईएफएफएम 2025 को और भी खास और यादगार बना देगी।"

अदिति संजय लीला भंसाली की पहली वेब सीरीज 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' में नजर आई थीं। यह पीरियड ड्रामा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाहौर के हीरा मंडी इलाके की तवायफों की जिंदगी और उनकी राजनीतिक व निजी चुनौतियों को दर्शाता है। इस सीरीज में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख, शर्मिन सेगल और ताहा शाह बादुशा जैसे कलाकार भी थे।

अभिनेत्री के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो अदिति पंकज त्रिपाठी के साथ पारिवारिक कॉमेडी फिल्म 'पारिवारिक मनोरंजन' में दिखेंगी, जिसकी शूटिंग लखनऊ में चल रही है। इसके अलावा, उनकी एक और फिल्म 'ओ साथी रे' भी तैयार हो रही है।

