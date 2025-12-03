अदिति मलिक ने पति के साथ मनाई शादी की सालगिरह, शेयर की अनप्लान्ड सेलिब्रेशन की झलकियां

मुंबई, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। 'बात हमारी पक्की', 'सारथी', और 'कहानी घर-घर की' जैसे लोकप्रिय सीरियल फेम अभिनेत्री अदिति मलिक ने हाल ही में पति के साथ शादी की सालगिरह बहुत ही खास अंदाज में मनाई।

अभिनेत्री ने इस खूबसूरत मौके के मोंटाज वीडियो मंगलवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसके साथ अभिनेत्री ने एक लंबा सा नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि इस बार उनकी एनिवर्सरी बिल्कुल प्लान में नहीं थी। पूरा महीना बिल्कुल व्यस्त रहा और क्रिसमस की शूटिंग चल रही थी और भागदौड़ बहुत थी। फिर भी दिल ने कहा कि कुछ खास करना है। आखिरी मौके पर उन्होंने जैसलमेर की फ्लाइट बुक की और अचानक निकल पड़ीं।

अभिनेत्री ने लिखा, "कभी-कभी सबसे अच्छे प्लान वही होते हैं, जो कभी प्लान नहीं किए जाते हैं। हम दोनों ही व्यस्त थे और हमारे पास कहीं जाने का प्लान भी नहीं था। लेकिन, अचानक से मन में ख्याल आया कि कहां जाएं। फिर, मैंने लास्ट मिनट में जैसलमेर की फ्लाइट ली और सालगिरह की रात मोहित को सरप्राइज दिया। उनकी सुबह 5:30 बजे से शूटिंग थी, इसलिए वे जल्दी सो गए। फिर, उनके जाने के पहले हमने सुबह पांच बजे केक काटा।"

अभिनेत्री ने आगे लिखा, "आखिर में वो पल मायने रखते हैं, जो हमारे लिए जादू के जैसे थे। कोई बड़ा सेटअप नहीं, कोई भव्य प्लानिंग नहीं, बस एक झटके में लिया फैसला, जिसने सब कुछ परफेक्ट बना दिया।"

अदिति ने टीवी सीरियल शरारत, थोड़ा जादू, थोड़ी नजाकत, मिली, जूनियर जी, बनू मैं तेरी दुल्हन, बात हमारी पक्की है, कुमकुम प्यारा सा बंधन, कहानी घर घर की, हीरो-भक्ति ही शक्ति है और सारथी में काम करके घर-घर में पहचान बनाई है। उन्होंने अभिनेता मोहित मलिक के साथ शादी की है। दोनों की मुलाकात शो मिली में हुई थी। उन्होंने 1 दिसंबर 2010 में शादी की थी।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम