अदाणी अहमदाबाद मैराथन: प्रीति झंगियानी और मंदिरा बेदी ने सशस्त्र बलों को किया सलाम

Nov 30, 2025, 07:29 AM

Nov 30, 2025, 07:29 AM
अदाणी अहमदाबाद मैराथन: प्रीति झंगियानी और मंदिरा बेदी ने सशस्त्र बलों को किया सलाम

अहमदाबाद, 30 नवंबर (आईएएनएस)। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अदाणी ग्रुप ने 'रन फॉर अवर सोल्जर्स' थीम के तहत सेना और आम लोगों के लिए अदाणी अहमदाबाद मैराथन का आयोजन किया।

इवेंट का आयोजन अदाणी इंटरप्राइजेज के निदेशक प्रणव अदाणी के निर्देशन में हुआ। हेल्थ से जुड़े इस इवेंट में अभिनेत्री प्रीति झंगियानी, मंदिरा बेदी, डिजाइनर आकिब वानी और क्रिकेटर यस्तिका भाटिया को देखा गया, जहां उन्होंने सेना की बहादुरी को दिल से सलाम किया।

प्रणव अदाणी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये इवेंट सेना के सम्मान में रखा गया है और ये अदाणी अहमदाबाद मैराथन का नौवां आयोजन है। हर साल मैराथन में भाग लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। ये सब हम भारतीय सेना के लिए आयोजित कर रहे हैं।

फिटनेस क्वीन मंदिरा बेदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैराथन की थीम बहुत अच्छी है। उन्होंने देश की सेना को ट्रिब्यूट देते हुए इवेंट रखा है। यहां हर कोई बड़े उद्देश्य के लिए दौड़ रहा है और हमारे सशस्त्र बलों की भावना, बलिदान और शक्ति का सम्मान कर रहा है। वहीं अभिनेत्री प्रीति झंगियानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं यहां आकर बहुत खुश हूं क्योंकि ये अदाणी अहमदाबाद मैराथन का 9वां संस्करण है। पहले मुझे इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। जब मैं यहां आई तो मुझे लगा कि 2,000-3,000 लोग होंगे, लेकिन सिर्फ इस सेक्शन में ही 8,500 प्रतिभागी हैं तो सोचिए बाकी सेक्शन में कितनी भीड़ होगी।

मशहूर डिजाइनर आकिब वानी भी मैराथन का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। उन्होंने इवेंट के लिए अदाणी ग्रुप का शुक्रिया करते हुए कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि एक डिजाइनर के तौर पर ये जर्सियां बनाने और पहनने का मौका दिया गया। 'रन फॉर अवर सोल्जर्स' वाकई एक खूबसूरत पहल है। यह हमें उन लोगों का सम्मान करने का मौका देता है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, और हम ऐसा अपने तिरंगे के लिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ये तीन रंग ही हमारी संस्कृति और देश की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। बता दें कि मैराथन में पहनी गई जर्सियां डिजाइनर आकिब वानी ने खुद डिजाइन की है, जिस पर देश का राष्ट्रीय ध्वज बना है।

--आईएएनएस

पीएस/वीसी

