Ashutosh Rana Hindi Diwas : 'मुझे हिंदी की सिद्धि ने प्रसिद्धि प्रदान की', आशुतोष राणा ने शेयर किया भावुक पोस्ट

हिंदी दिवस पर आशुतोष राणा का भावुक संदेश, 'हमारे राम' नाटक का 300वां मंचन वडोदरा में।
Sep 14, 2025, 11:37 AM
'मुझे हिंदी की सिद्धि ने प्रसिद्धि प्रदान की', आशुतोष राणा ने शेयर किया भावुक पोस्ट

मुंबई: हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर रविवार को अभिनेता आशुतोष राणा ने भी एक भावुक संदेश अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। आशुतोष ने बताया कैसे हिंदी लोगों को उनकी जड़ों, सभ्यता और मूल्यों से जोड़ती है और सभी से हिंदी का सम्मान करने और उसका जश्न मनाने का आग्रह किया। साथ ही बताया कि इस अवसर पर उनके एक नाटक का मंचन होने जा रहा है।

आशुतोष राणा ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, ‘कुछ लोग हिंदी बोलकर हिंदी को गरिमा प्रदान करते हैं। मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हूं, जिसे हिंदी ने गरिमा प्रदान की।’

आशुतोष ने पोस्ट में आगे लिखा, "कुछ विशिष्ट व्यक्तियों ने हिंदी का परिष्कार किया। मैं उन व्यक्तियों में से एक हूं जिसका हिंदी ने परिष्कार किया। कुछ सिद्ध व्यक्तियों ने हिंदी को प्रसिद्ध किया। मैं उन बड़भागियों में से एक हूं जिसे हिंदी की सिद्धि ने प्रसिद्धि प्रदान की। मां, मातृभाषा, और मातृभूमि हमारी सभ्यता, संस्कृति, और संस्कार के स्रोत होते हैं, ये हमें संसार से अड़ना और लड़ना नहीं, संसार से ‘जुड़ना’ सिखाते हैं। इसलिए इनके ऋण से कभी उऋण नहीं हुआ जा सकता।”

इसके बाद आशुतोष ने एक और कविता फैंस के साथ साझा की। इसमें उन्होंने लिखा-

“महज भाषा नहीं, यह मां हमारी हमको रचती है ,

बचेगी लाज जब इसकी हमारी लाज बचती है।

छोड़ा गर इसे तुमने तो तुम भी छूट जाओगे ,

दुनिया नहीं तुम ख़ुद ही ख़ुद से रूठ जाओगे।

उठो जागो, करो स्वीकार इसको प्यार दो इसको ,

तुम्हारे मान का सम्मान का संसार दो इसको ।

फिर तुम नहीं ,ये सारी धरती डोल जाएगी ,

तुम्हारे कर्म की गाथा ये सदियों तक सुनाएगी ।

कहेगी ये हमारे अन्नदाता ज्ञानदाता हैं ,

कहेगी ये हमारे मान और अभिमान दाता हैं ।

कहेगी ये हमारे क्लेश, दुःख और कष्ट भक्षक हैं,

कहेगी ये हमारे धर्म गुरु और धर्म रक्षक हैं।”

आशुतोष ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि इस अवसर पर उनके नाटक 'हमारे राम' का 300वां मंचन वडोदरा शहर में होने जा रहा है। अपनी दमदार आवाज, अभिनय और हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ के लिए पहचान बनाने वाले अभिनेता को आखिरी बार फिल्म 'वॉर-2' में देखा गया था। इसमें वे कर्नल लुथरा का रोल निभाते दिखाई दिए थे।

 

 

