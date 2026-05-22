बांद्रा पथराव मामले पर भड़के अशोक पंडित, बोले- यह देखकर कश्मीर और दिल्ली दंगों की याद आ गई

मुंबई: मुंबई बांद्रा ईस्ट स्थित गरीब इलाके में रेलवे की जमीन पर बने अवैध कब्जे को हटाने गई टीम पर हुई पत्थरबाजी को लेकर निर्माता-निर्देशक अशोक पंडित ने तीखी प्रतिक्रिया दी। शुक्रवार को निर्देशक ने सोशल मीडिया के जरिए इस घटना की कड़ी निंदा की।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर मामले का वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में वहां की आम जनता प्रशासन और सुरक्षा बलों पर पथराव करती दिख रही है। निर्देशक ने महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडनवीस से सख्त कदम उठाने की गुहार लगाई है।

उन्होंने लिखा, "मुंबई के बांद्रा के गरीब नगर इलाके में रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाने के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई। इस वीडियो को देखकर कश्मीर और दिल्ली दंगों की याद आती है, जहां सुरक्षाबलों पर पत्थर फेंके गए थे। यहां भी पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे सुरक्षाकर्मियों और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाया गया।"

अशोक पंडित ने इस मामले के पीछे राजनीतिक मिलीभगत का आरोप लगाते हुए लिखा, "इस इलाके में कई सालों से राजनीतिक संरक्षण के चलते अवैध बस्तियां बसती चली गईं। अब सवाल यह उठता है कि इतने सालों तक इस अवैध कब्जे और निर्माण को बढ़ावा देने वाले नेताओं और अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी? जब तक ऐसे लोगों पर सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक अवैध कब्जे और निर्माण रुकना मुश्किल है।"

उन्होंने कहा, "मैं मुख्यमंत्री जी, सुरक्षा बलों, रेलवे अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को सफल कार्रवाई के लिए धन्यवाद देता हूं। ऐसी कार्रवाई मुंबई के दूसरे इलाकों में भी बिना किसी भेदभाव के जारी रहनी चाहिए। कानून के हिसाब से जो अवैध है, वह अवैध ही है।"

अशोक पंडित को 1 अप्रैल 2024 को आईएचएच का ग्रुप चीफ कॉरपोरेट ऑफिसर नियुक्त किया गया था। वह मौजूदा और नए बाजारों में रणनीतिक अवसरों का लाभ उठाने, कंपनी के व्यावसायिक विकास के नए रास्ते तलाशने के लिए आईएचएच के पोर्टफोलियो का पुनर्गठन करने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

--आईएएनएस

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