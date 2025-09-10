Ashneer Grover : क्यों संभाली ‘राइज एंड फॉल’ की मेजबानी

मुंबई: बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर इन दिनों रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ की मेजबानी कर रहे हैं। शार्क टैंक इंडिया और बिग बॉस जैसे शो में शामिल हो चुके अशनीर का बतौर होस्ट ये पहला शो है।

आईएएनएस के साथ एक खास बातचीत के दौरान अशनीर ग्रोवर ने इस बात से पर्दा उठाया कि क्यों उन्होंने एक रियलिटी शो को होस्ट करने का फैसला किया।

अशनीर ग्रोवर ने आईएएनएस से कहा, "मैं रियलिटी टीवी का बड़ा प्रशंसक रहा हूं। मुझे इसकी जो बात पसंद आती है, वो यह है कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। लोग इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन हर कोई इसे देखता है। इस शो की खासियत यह है कि इसमें दो तरह के लोग हैं। आप इसमें छिपा नहीं रहे हैं, बल्कि यह स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ लोगों के पास पैसा है, जबकि दूसरों को प्रारंभ से शुरुआत करनी पड़ती है।"

उन्होंने आगे कहा, "'राइज एंड फॉल' में एक पेंटहाउस और एक बेसमेंट है, कोई भी कभी भी कहीं भी जा सकता है और कहीं से भी शुरुआत कर सकता है, लेकिन साथ ही कोई भी जीत सकता है। इसलिए शो में बेसमेंट से पेंट हाउस तक लोगों का उत्थान यानी राइज और पेंट हाउस से बेसमेंट तक लोगों का पतन यानी फॉल दिखाया जाएगा, जो वास्तविकता के बहुत करीब है। मुझे यह कॉन्सेप्ट बहुत अलग लगा और इसलिए मैं इसे करने के लिए तैयार हो गया।"

‘राइज एंड फॉल’ की शुरुआत हो चुकी है। इसके हाउस को वर्कर्स और रूलर्स के बीच बांटा गया है। शो में अर्जुन बिजलानी, कुब्रा सैत, संगीता फोगाट, अनाया बांगर, आरुष भोला, आकृति नेगी और नूरिन शा वर्कर्स के रूप में संघर्ष कर रहे हैं, जबकि कीकू शारदा, धनश्री वर्मा, आदित्य नारायण, आहना कुमरा, बाली, नयनदीप रक्षित, अरबाज पटेल और पवन सिंह रूलर्स के रूप में पेंट हाउस का मजा ले रहे हैं।

यह शो अमेजन एमएक्स प्लेयर पर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे स्ट्रीम हो रहा है। इसे सोनी टीवी चैनल पर रात को 10:30 बजे प्रसारित किया जा रहा है।