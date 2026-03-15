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Ashika Ranganath Biography : बहन अनुषा रंगनाथ पर आशिका ने लुटाया प्यार, बताया जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा

आशिका रंगनाथ ने बहन अनुषा को जन्मदिन पर लिखा दिल छू लेने वाला नोट
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Dainik Hawk·
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Mar 15, 2026, 10:57 AM
बहन अनुषा रंगनाथ पर आशिका ने लुटाया प्यार, बताया जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा

बेंगलुरु: कन्नड़, तेलुगू और तमिल की मशहूर अभिनेत्री आशिका रंगनाथ ने अपनी बहन अनुषा रंगनाथ के नाम प्यारा सा नोट लिखा है।

उन्होंने बहन को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें प्रेरणा स्रोत बताया। आशिका रंगनाथ और अनुषा रंगनाथ दोनों ही तमिल और तेलुगू सिनेमा पर राज कर रही हैं, और दोनों बहनों का प्यार समय-समय पर फैंस को देखने को मिलता रहता है।

अभिनेत्री आशिका रंगनाथ ने अनुषा रंगनाथ का डांस वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे ब्लैक साड़ी पहन स्टेज पर कमाल कर रही हैं। उन्होंने प्यारे से वीडियो को साझा कर लिखा, "मेरी प्यारी बहन को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, जिनके बिना मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या करूंगी।"

आशिका ने आगे लिखा, "संगीत समारोह के लिए मैंने जो सरप्राइज प्लान किया था, वह मेरे लिए हमेशा खास रहेगा। वह मेरी पहली डांस टीचर हैं; मुझे उनका डांस बहुत पसंद है। उनके सभी गानों पर परफॉर्म करना (अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ) कुछ ऐसा था जो मैं वास्तव में करना चाहती थी, क्योंकि वे अविश्वसनीय प्रतिभा की धनी हैं और हमेशा से ही एक अद्भुत अभिनेत्री रही हैं।"

आशिका ने अपनी बहन को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा बताया, जिससे उन्होंने एक्टिंग से लेकर डांस करने तक की कला को सिखाया। उन्होंने लिखा, "मेरी गुरु, मेरी मार्गदर्शक और आज मुझे नर्तकी और अभिनेत्री बनने के पीछे की सबसे बड़ी प्रेरणा। वह मुझसे कहीं अधिक प्रतिभाशाली हैं, फिर भी मेरे करियर के हर निर्णय में वह हमेशा मेरी ताकत और सहारा बनकर मेरे साथ खड़ी रही हैं। मुझे पता है कि तुम जैसी हो वैसी रहना आसान नहीं है, और तुमने बहुत कुछ सहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं।"

बता दें कि दोनों ही बहनें दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी छाप छोड़ रही हैं। आशिका रंगनाथ की कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं, और वे जल्द ही मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्म 'विश्वम्भरा' में बड़े रोल में दिखने वाली हैं। इस फिल्म का निर्देशन मल्लिदी वशिष्ठ ने किया है, और फिल्म इसी साल जून और जुलाई के महीने में रिलीज हो सकती है। इसके साथ ही आशिका निर्देशक पी एस मिथ्रन की आगामी तमिल जासूसी थ्रिलर 'सरदार 2' में भी नजर आने वाली हैं। फिल्म में वे दक्षिण भारतीय अभिनेता कार्थी के साथ लीड रोल में दिखेंगी।

--आईएएनएस

 

 

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