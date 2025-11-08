मनोरंजन

अंशुला को मां की आई याद, बोलीं- ‘अब सबकुछ खुद ही करना पड़ता है’

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 08, 2025, 05:31 PM
अंशुला को मां की आई याद, बोलीं- ‘अब सबकुछ खुद ही करना पड़ता है’

मुंबई, 8 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर अक्सर पॉजिटिविटी और मेंटल हेल्थ को लेकर बातें करती रहती हैं। उन्होंने शनिवार को भी फैंस से मन की बातें शेयर कीं।

अंशुला ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसके साथ उन्होंने मां को याद करते हुए इमोशनल लाइन्स भी लिखीं। उन्होंने लिखा, "आप तब तक किसी शोक में नहीं जाते हो, जब तक किसी अपने को नहीं खोया हो, खासतौर पर, जब बात माता-पिता में से किसी एक की हो। इसके बाद आप बस समय के साथ जिंदगी जीना सीख जाते हो और आगे बढ़ने लगते हो। शायद थोड़े अलग तरीके से।"

उन्होंने लिखा, "उन्हें गए हुए एक दशक से ज्यादा हो गया है, लेकिन किसी-न-किसी तरीके से मुझे फिर से उनकी याद आ जाती है और मैं उसी शोक में चली जाती हूं और अब मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, जिस वजह से मैं पूरी तरह से बदल गई हूं और ये सब मेरे लिए बहुत थका देने वाला है। क्योंकि अब मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, पहले किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती थी।"

उन्होंने लिखा, "मैं आज ये सब इसलिए लिख रही हूं क्योंकि मैंने खुद अपनी मां को खोया है, जिससे मेरी पूरी दुनिया बदल गई। इतने साल गुजर जाने के बाद भी जब भी कोई चीज या कोई परेशानी आती है, तो मुझे उनकी याद आने लगती है, जिस वजह से उनको भूल पाना नामुमकिन है। अगर आप में से किसी की जिंदगी में भी ऐसा कोई है, जिसे आपने खो दिया, तो मेरी तरफ से संवेदनाएं।"

अंशुला और अर्जुन कपूर की मां मोना शौरी कपूर टेलीविजन प्रोड्यूसर और बोनी कपूर की पहली पत्नी थीं। दोनों का तलाक साल 1996 में हो गया था। उस समय अंशुला चार साल की थीं। वहीं, साल 2012 में मोना शौरी कपूर का निधन कैंसर के कारण हो गया था।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...