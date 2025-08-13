मनोरंजन

Asha Parekh Har Ghar Tiranga: आशा पारेख की फैंस से अपील, 'हर घर तिरंगा' अभियान को बनाएं सफल

आशा पारेख ने स्वतंत्रता दिवस पर 'हर घर तिरंगा' अभियान को बढ़ावा देने की अपील की।
Aug 13, 2025, 11:06 AM
आशा पारेख की फैंस से अपील, 'हर घर तिरंगा' अभियान को बनाएं सफल

मुंबई:  'तीसरी मंजिल', 'उपकार', 'कटी पतंग', और 'नादान' जैसी फिल्मों में अभिनय का लोहा मनवाने वाली वरिष्ठ अभिनेत्री आशा पारेख ने 'हर घर तिरंगा' अभियान को सफल बनाने की अपील अपने फैंस से की है।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह गर्व से हाथ में तिरंगा थामे हुए हैं। इसके साथ ही अभिनेत्री ने प्रशंसकों से 'हर घर तिरंगा' अभियान से जुड़ने की अपील की है। अभिनेत्री ने तस्वीर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "जैसे ही देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, आइए हम सब मिलकर 'हर घर तिरंगा' अभियान को आगे बढ़ाएं। तिरंगा वॉलंटियर बनें और 11 से 15 अगस्त तक अपने घर पर तिरंगा फहराएं। अपनी तिरंगे के साथ सेल्फी वेबसाइट 'हर घर तिरंगा डॉट कॉम' पर अपलोड करें।"

'हर घर तिरंगा' अभियान को भारत सरकार ने 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया था। इसका उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना और तिरंगे के साथ व्यक्तिगत और भावनात्मक जुड़ाव बनाना है। इस अभियान ने देशभर में लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आशा पारेख ने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार फिल्म 'मां' से की थी। उन्हें मशहूर डायरेक्टर बिमल रॉय ने एक स्टेज पर डांस परफॉर्म करते हुए देखा था, जिसके बाद उन्होंने अभिनेत्री को फिल्म 'बाप बेटी' में काम दिया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी चली नहीं थी। इसके बाद अभिनेत्री ने कुछ और फिल्मों में बाल कलाकार के रोल किए, लेकिन फिर पढ़ाई के लिए फिल्मों से कुछ समय के लिए दूरी बना ली थी।

चार दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने 85 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 1992 में उन्हें सिनेमा में योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया। 2020 में उन्हें प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला। आशा पारेख आज भी अपनी कला और सामाजिक कार्यों के जरिए लोगों को प्रेरित कर रही हैं।

 

