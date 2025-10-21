असरानी के निधन पर पीएम मोदी ने व्यक्त किया दुख, कहा- आपके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। अपनी कॉमेडी से सबके दिलों पर राज करने वाले वरिष्ठ एक्टर गोवर्धन असरानी अब दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके निधन से बॉलीवुड में हर कोई स्तब्ध है और शोक व्यक्त कर रहा है।

अक्षय कुमार, अनुपम खेर, हिमानी शिवपुरी, और कई अन्य राजनीतिक हस्तियों ने नम आंखों से शोक व्यक्त किया है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवर्धन असरानी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम नरेंद्र मोदी गोवर्धन असरानी के निधन से बहुत दुखी हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके निधन पर लिखा, "गोवर्धन असरानी जी के निधन से अत्यंत दुःखी हूं… एक प्रतिभाशाली मनोरंजनकर्ता और वास्तव में बहुमुखी कलाकार, उन्होंने विभिन्न पीढ़ियों के दर्शकों का मनोरंजन किया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं।"

पीएम मोदी के अलावा, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी ने भी एक्टर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है।

गृह मंत्री अमित शाह ने 'एक्स' पर लिखा, "अभिनेता असरानी जी का निधन अत्यंत दुःखद है। उन्होंने जीवन भर भारतीय सिनेमा में योगदान दिया और लोगों को हंसाकर लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई... भगवान उन्हें शांति दे और परिवार वालों को दुख सहने की शक्ति।"

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एक्टर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उनका कहना है कि गोवर्धन असरानी की मौत भारतीय सिनेमा के लिए बड़ी क्षति है और बॉलीवुड ने एक बड़ा अनमोल रत्न खो दिया। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनकी अदाकारी ने दशकों तक लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है।"

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी गोवर्धन असरानी को याद किया है और उन्हें कॉमेडी की दुनिया का किंग बताया है। उन्होंने लिखा, "अपनी एक्टिंग की कला से दशकों से देशवासियों का मनोरंजन करने वाले गोवर्धन असरानी के देहांत की दुखद ख़बर मिली। प्रभु दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें।"

बता दें कि गोवर्धन असरानी काफी समय से बीमार चल रहे थे और बीते 5 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। एक्टर उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। अपने करियर में उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और कॉमेडी के क्षेत्र में अपनी व्यापक पहचान बनाई। उन्होंने 'गुड्डी' से फिल्मों में कदम रखा, लेकिन उनके चेहरे की वजह से उन्हें इंडस्ट्री में कमर्शियल एक्टर नहीं माना गया, हालांकि अपनी मेहनत से उन्होंने कई आइकॉनिक रोल किए।

--आईएएनएस

पीएस/एएस