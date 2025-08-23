मनोरंजन

Aryan Khan Web Series: 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का पहला गाना 'बदली सी हवा' रिलीज, झूमने पर मजबूर कर देंगे बीट्स

आर्यन खान का निर्देशन डेब्यू The Bads of Bollywood 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर, पहला गाना रिलीज।
Aug 23, 2025, 02:33 PM
मुंबई: आज के दौर में वेब सीरीज और ऑनलाइन शोज लोगों के मनोरंजन का बड़ा जरिया बन गए हैं। हर कोई चाहता है कि उसे नई-नई कहानियां देखने को मिलें, जो दिलचस्प भी हों और मजेदार भी। बॉलीवुड की दुनिया हमेशा से ही लोगों के दिल के करीब रही है। इसके गाने, डांस, रोमांस और ड्रामा सबका खूब आनंद लिया जाता है। इसी बीच, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने पहली बार निर्देशन की दुनिया में कदम रखा है। उनकी वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' जल्द ही नेटफ्लिक्स पर आने वाली है।

इस सीरीज का पहला गाना 'बदली सी हवा है' रिलीज हो चुका है, जिसे टी-सीरीज ने अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर साझा किया है। यह गाना मजेदार और काफी एनर्जेटिक पार्टी सांग है। मेकर्स का दावा है कि इस गाने को सुनकर दर्शक अपने कदमों को डांस करने से रोक नहीं पाएंगे।

'बदली सी हवा है' गाने में शो के मुख्य कलाकार लक्ष्य, सहर बाम्बा और राघव जुयाल नजर आ रहे हैं। तीनों कलाकार इस गाने में डांस करते और खूब मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। गाने में लक्ष्य और सहर के बीच रोमांटिक सीन्स भी हैं, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहे है। वहीं, लक्ष्य और राघव का दोस्ताना अंदाज भी दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है।

इस गाने का संगीत मशहूर संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है, जिन्होंने अपनी अलग और खास शैली से गाने को दिलचस्प बना दिया है। गाने के बोल कुमार ने लिखे हैं। वहीं अरिजीत सिंह और अमीरा गिल ने गाया है; दोनों की आवाज में जबरदस्त तालमेल देखने को मिल रहा है।

यह गाना खासतौर पर पार्टी के लिए बनाया गया है। अगर आप पार्टी कर रहे हैं या सिर्फ मूड अच्छा करना चाहते हैं, तो ‘बदली सी हवा है’ आपके लिए एक परफेक्ट गाना साबित होगा। इसमें डांस फ्लोर पर धूम मचाने का पूरा मजा है।

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' वेब सीरीज आर्यन खान के निर्देशन में पहला कदम है। यह सीरीज बॉलीवुड की चमक-दमक, ड्रामा, एक्शन, और रोमांस का मनोरंजक सफर है।

इस सीरीज में अभिनेता बॉबी देओल भी एक खास भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा राघव जुयाल, मोना सिंह, आन्या सिंह, गौतमी कपूर, मनोज पाहवा, विजयंत कोहली और मनीष चौधरी जैसे कलाकार भी इसका हिस्सा हैं।

यह सीरीज 18 सितंबर 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

 

 

