Aryan Khan Debut : करण जौहर ने आर्यन खान के लिए लिखी भावुक पोस्ट, 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में रोल देने के लिए कहा धन्यवाद

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ 18 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। इस अवसर पर मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर ने एक भावुक पोस्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखी।

इस पोस्ट के साथ उन्होंने आर्यन खान की एक तस्वीर भी साझा की है। साथ ही आर्यन खान को सीरीज में रोल देने के लिए धन्यवाद भी कहा है।

करण जौहर और शाहरुख खान बहुत अच्छे दोस्त हैं और आर्यन खान उनके लिए बेटे जैसे हैं। इस पोस्ट में आर्यन खान को अपने बेटे की तरह संबोधित करते हुए करण जौहर ने लिखा, “चमकते रहो बेटा। आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रात है, जब तुम्हारा परिवार, दोस्त और फिल्म जगत तुम्हारा बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे। तुमने एक ऐसा रास्ता चुना, जिसके बारे में बहुतों ने सोचा भी नहीं था- कैमरे के पीछे रहने का चुनौतीपूर्ण काम, एक कहानीकार होना और फिर उसको पूरा करने के लिए जिम्मेदार एक कप्तान होने का।”

उन्होंने आगे लिखा, “मैंने तुम्हें 2 साल से अधिक समय से अथक और लगन से काम करते देखा है और तुमने कभी भी मिले मौके को हल्के में नहीं लिया। अपनी कहानी कहने का तुम्हारा एक अलग अंदाज है और मैं 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में तुम्हारे काम की सराहना लोगों से सुनने के लिए बेताब हूं। मुझे तुम पर बहुत गर्व है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे शो में रोल देने के लिए भी शुक्रिया, जिसका मैं मन ही मन तुम्हारे पूछने का इंतजार कर रहा था। सीरीज तो बन गई बेटा, पिक्चर अभी बाकी है।”

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था। इसमें बॉलीवुड की सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई है। इस सीरीज में तीनों खान पहली बार एक साथ दिखाई देंगे। ट्रेलर में रणवीर सिंह, सारा अली खान, एसएस राजामौली, बादशाह और दिशा पटानी की झलक भी दिखाई गई थी। ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है। इसके गाने पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। शाहरुख से लेकर फराह खान तक ने इन गानों पर रील भी शेयर की थी। फिल्म के गाने टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किए गए थे। इसे नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर को रिलीज किया जाएगा।