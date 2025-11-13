मनोरंजन

Aryan Khan Birthday : आर्यन खान के जन्मदिन पर दोस्तों और परिवार ने सोशल मीडिया पर बरसाया प्यार

आर्यन खान को परिवार और दोस्तों ने दीं जन्मदिन की शुभकामनाएं
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 13, 2025, 12:33 PM
आर्यन खान के जन्मदिन पर दोस्तों और परिवार ने सोशल मीडिया पर बरसाया प्यार

मुंबई: मशहूर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उनके परिवार और दोस्तों ने सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं दी।

अभिनेत्री अनन्या पांडे ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट की, जिसमें शनाया और सुहाना के साथ आर्यन भी नजर आ रहे हैं। अनन्या ने जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "मुस्कराओ, आज तुम्हारा जन्मदिन है।"

अभिनेता और डांसर राघव जुयाल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में शुरुआत में राघव स्कूटी चलाते हैं, तो आखिरी तक आते-आते आर्यन ड्राइविंग करने लगते हैं। राघव ने लिखा, "हैप्पी बर्थडे, भाई। आप नंबर-1 हो।"

सुहाना खान ने इंस्टाग्राम पर आर्यन के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, "जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, भाई, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं।"

टी-सीरीज ने भी आर्यन को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, "इस नाम को कोई भी स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं है। हैप्पी बर्थडे, आर्यन।"

शनाया ने आर्यन को जन्मदिन की बधाई खास अंदाज में दी। उन्होंने आर्यन के साथ बचपन की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। अभिनेत्री ने जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, "हैप्पी बर्थडे आर्यन।"

अभिनेत्री साहेर बाम्बा ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर आर्यन के साथ तस्वीर पोस्ट की और लिखा, "हैप्पी बर्थडे आर्यन।"

अभिनेता लक्ष्य लालवानी ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर आर्यन के साथ सेट की तस्वीर पोस्ट की और लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो भाई। आपका ये जन्मदिन ढेर सारी खुशियां लेकर आए। मैं आप पर गर्व महसूस करता हूं कि आपने सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड बनाया है।"

अभिनेत्री काजोल ने इंस्टाग्राम पर आर्यन और शाहरुख खान के साथ तस्वीर पोस्ट की और लिखा, "जिंदगी में नई शुरुआत और बड़े सपनों के लिए शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक हो, आर्यन!"

--आईएएनएस

 

 

Aryan KhanBollywoodShah Rukh KhanBollywood updatescelebrity newssocial media trendsentertainment news

Related posts

Loading...

More from author

Loading...