मनोरंजन

Arshad Warsi New Film : 'भागवत' का पहला पोस्टर रिलीज, अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार की होगी जबरदस्त टक्कर

अरशद वारसी-जितेंद्र कुमार की क्राइम थ्रिलर ‘भागवत’ का पोस्टर जारी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 28, 2025, 08:16 AM
'भागवत' का पहला पोस्टर रिलीज, अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार की होगी जबरदस्त टक्कर

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार पहली बार एक फिल्म में साथ दिखाई देंगे। इस फिल्म का नाम है 'भागवत'। यह एक क्राइम थ्रिलर मूवी होगी जिसमें वह एक दूसरे से भिड़ते दिखाई देंगे।

फिल्म 'भागवत' का पहला पोस्टर शनिवार को जारी किया गया। इसे शेयर करते हुए ज़ी5 ने सोशल मीडिया पर लिखा, "और हमें लगा था कि 2025 के सारे ट्विस्ट खत्म हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया है, भागवत आपके होश उड़ा देने आ रही है। सच्ची घटनाओं से प्रेरित। जल्द होगी रिलीज।”

यह फिल्म सस्पेंस और जबरदस्त ड्रामा से भरपूर होगी। इसमें इंस्पेक्टर विश्वास भागवत (अरशद वारसी) की कहानी है, जो एक गुमशुदा महिला की तलाश के केस की जांच करता है। लेकिन यह जांच जल्द ही धोखे, रहस्यों और संभावित तस्करी के एक अंधेरे और पेचीदा जाल में उलझ जाती है। इस सीरीज में जितेंद्र कुमार एक प्रोफेसर के रोल में दिखाई देंगे। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है।

ज़ी5 की हिंदी बिजनेस हेड कावेरी दास ने इसके बारे में बात करते हुए कहा, "भागवत एक रोमांचक थ्रिलर है, जो भावनात्मक गहराई और सस्पेंस का शानदार मिश्रण पेश करता है। अरशद वारसी ने अपने किरदार को बहुत बारीकी और गहराई से निभाया है। वहीं, जितेंद्र कुमार एक आकर्षक और अनूठे अंदाज में दर्शकों को चकित करते हैं। सबके साथ आने से यह सिनेमाई भव्यता, साहसिक कहानी और प्रभावशाली अभिनय का संगम बन गया है। अपनी अनोखी शैली और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ, भागवत इस साल की सबसे मनोरंजक और प्रभावी फिल्मों में से एक है।"

निर्माता हरमन बावेजा ने कहा, "बावेजा स्टूडियोज में हमारा प्रयास हमेशा से ऐसी कहानियों पर आधारित रहा है जो साहसिक, प्रासंगिक और भावनात्मक रूप से ध्यान खींचती हों। 'भागवत' इस प्रतिबद्धता का एक आदर्श उदाहरण है। यह सिर्फ़ एक थ्रिलर नहीं है- यह मानव स्वभाव के अंधकारमय हिस्से की एक यात्रा है, जहां प्रेम, छल और न्याय का टकराव होता है।"

इस फिल्म को अक्षय शेरे डायरेक्ट कर रहे हैं। इसका निर्माण जियो स्टूडियोज, बावेजा स्टूडियोज और डॉग 'एन' बोन पिक्चर्स ने मिलकर किया है। यह फिल्म जल्द ही ज़ी5 पर रिलीज की जाएगी। इसकी रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है।

 

Indian CinemaArshad Warsibollywood crime thrillerbhagwat moviezee5 filmsbawesa studiosJitendra Kumar

Related posts

Loading...

More from author

Loading...