Salim Khan Birthday : 'आप हमारे गैलेक्सी हैं...' पिता सलीम खान को अर्पिता शर्मा ने दी 90वें जन्मदिन की शुभकामनाएं

मुंबई: बॉलीवुड के पटकथा लेखक सलीम खान का आज 90वां जन्मदिन है। इस खास मौके पर उनकी बेटी अर्पिता खान शर्मा ने सोशल मीडिया पर पिता को 90वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें एक लेजेंड बताया।

पिता को जन्मदिन की बधाई देने के लिए अर्पिता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का सहारा लिया और एक दिल छू लेने वाला पोस्ट किया। अर्पिता ने सलीम खान को 'जीते-जागते लेजेंड' बताते हुए लिखा कि पूरा परिवार खुद को बेहद खुशकिस्मत समझता है जो उनके साथ हर पल जी रहा है।

अर्पिता ने पोस्ट में लिखा, “डैडी, आपको 90वां जन्मदिन मुबारक हो। हम सच में खुशकिस्मत हैं कि आज और हर दिन आपका जन्मदिन मना रहे हैं। आप एक जीते-जागते लेजेंड हैं और हम आपकी विरासत हैं। हमें तूफान में शांति देने के लिए धन्यवाद, हम सभी को जिस ताकत की जरूरत है वह बनने के लिए धन्यवाद, हमें परिवार की वैल्यूज सिखाने के लिए धन्यवाद और हमेशा हमारे लिए सुरक्षित जगह बनने के लिए धन्यवाद। आप हमारी गैलेक्सी हैं। आपसे हम सब प्यार करते हैं।”

अर्पिता ने सलीम खान के साथ एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें परिवार के साथ बिताए खुशी के पल कैद हैं।

सलीम खान ने के. अमरनाथ के निर्देशन में बनी 1960 की फिल्म 'बारात' से करियर की शुरुआत की थी। फिल्म के छोटे रोल्स के साथ शुरुआत करने के बाद उन्होंने लेखन में हाथ आजमाया और सफल रहे।

सलीम खान बॉलीवुड के स्वर्णिम दौर के सफल लेखक रहे हैं। सलीम-जावेद की मशहूर जोड़ी ने ‘शोले’, ‘दीवार’, ‘जंजीर’, ‘डॉन’ जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की पटकथा लिखकर हिंदी सिनेमा को नई दिशा दी। आज भी उनकी लिखी फिल्में दर्शकों के बीच लोकप्रिय हैं।

उन्होंने जावेद अख्तर के साथ कई सुपरहिट फिल्में लिखीं। 'जंजीर', 'शोले', 'दीवार', 'क्रांति', 'सीता और गीता', और 'यादों की बारात' जैसी फिल्में उनकी और जावेद अख्तर की जोड़ी की देन हैं।

--आईएएनएस