मनोरंजन

Armaan Malik Live Concert: अरमान मलिक का मुंबई में शो, कई भाषाओं के गीतों पर होगी प्रस्तुति

अरमान मलिक का सफायर एनिवर्सरी शो हिंदी-पॉप म्यूजिक के शानदार मेल के साथ शुरू होगा।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 13, 2025, 11:14 AM
अरमान मलिक का मुंबई में शो, कई भाषाओं के गीतों पर होगी प्रस्तुति

मुंबई:  मशहूर गायक और गीतकार अरमान मलिक म्यूजिक इंडस्ट्री में सफायर एनिवर्सरी पर एक खास शो करने जा रहे हैं। इस शानदार परफॉर्मेंस में बॉलीवुड और इंटरनेशनल पॉप म्यूजिक का जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा।

यह शो 1 नवंबर को मुंबई के 'डोम एसवीपी स्टेडियम' में शुरू होगा और इसके बाद आने वाले महीनों में दूसरे शहरों में भी आयोजित किया जाएगा। यह 4 घंटे का एक खास शो होगा, जो भारत की विविध संस्कृति का जश्न मनाएगा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी गानों का मिश्रण होगा। यह शो अलग-अलग तरह की संगीत शैलियों की एक रंगबिरंगी शाम होगी।

अरमान मलिक ने कहा, "मैं हमेशा ऐसा शो करना चाहता था, जो कुछ अलग हो, जिसमें हर गाना एक कहानी सुनाए और हर सीन एक खास अनुभव दे। टीम इनोवेशन के साथ मिलकर हमने कुछ बहुत खास तैयार किया है। यह एक ऐसा टूर है, जो न सिर्फ मेरे जुनून को दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि भारतीय म्यूजिक अब दुनियाभर में कितनी ऊंचाई तक पहुंच चुका है।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं मुंबई में अपने फैंस के साथ ये सफर शुरू करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, और हम सब मिलकर कुछ यादगार पल बनाएंगे।

इस शो में अरमान के लोकप्रिय गाने होंगे, जिनमें 'पहला प्यार', 'चले आना', 'जब तक', 'मैं रहूं या ना रहूं', 'बोल दो ना जरा', 'बुट्टा बोम्मा', 'दिल में हो तुम', 'कौन तुझे', 'हुआ है आज पहली बार', 'बुद्धू सा मन', 'बेसबरियां', 'वजह तुम हो' और 'बारी बारी' शामिल होंगे।

इस इवेंट को टीम इनोवेशन और ट्राइबवाइब एंटरटेनमेंट मिलकर निर्मित और प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं, ट्राइबवाइब एंटरटेनमेंट के संस्थापक और सीईओ शोवेन शाह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "यह इवेंट संगीत की खूबसूरती और उन फैंस को समर्पित है, जो अरमान का लाइव शो देखने का इंतजार कर रहे हैं। टीम इनोवेशन के साथ मिलकर हम कुछ ऐसा तैयार कर रहे हैं, जिसे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे।"

टीम इनोवेशन के सह-संस्थापक मोहित बिजलानी ने कहा, "यह इवेंट हमारे देश की संस्कृति के लिए बहुत खास है। इस इवेंट से पता चलता है कि हमारे कलाकार कितने शानदार तरीके से इतने बड़े स्तर पर बेहतरीन और अनोखे तरीके से प्रस्तुति दे सकते हैं।"

 

 

TribeVibe EntertainmentSapphire Anniversary showIndian music tourArmaan Maliklive concert IndiaMumbai music eventsBollywood pop fusion

Related posts

Loading...

More from author

Loading...